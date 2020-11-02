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Шевченко розповів про умови
надання траншу від МВФ

Шевченко розповів про умови надання траншу від МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 15:41

Шевченко розповів про умови надання траншу від МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Дати перебування місії МВФ в Україні будуть відомі після вирішення низки питань, які турбують Міжнародний валютний фонд.

Дивися повний текст Шевченко розповів про умови надання траншу від МВФ.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 15:41

Клоуны просто пробивают дно за дном. Этому тормо...зу надо было ехать в америку что бы это обсудить ?
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