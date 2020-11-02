Дати перебування місії МВФ в Україні будуть відомі після вирішення низки питань, які турбують Міжнародний валютний фонд.
Дивися повний текст Шевченко розповів про умови надання траншу від МВФ.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 15:41
Шевченко розповів про умови надання траншу від МВФ
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Дивися повний текст Шевченко розповів про умови надання траншу від МВФ.
Додано: Чет 12 лис, 2020 15:41
Клоуны просто пробивают дно за дном. Этому тормо...зу надо было ехать в америку что бы это обсудить ?
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