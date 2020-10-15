Середні ціни на квартири в новобудовах Києва (огляд)
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ТІ що кажуть "житло не буде рости" - порівняйте ціни в статті з аналогічними у 2018-му. Коли долар був ті ж 28 грн. Тоді за ціною в 17-19 тис. можна було знайти досить непоганий ЖК в спальному районі (звісно без новомодних концепцій, та все ж). І гляньте скільки ці ж квартири коштують зараз на вторинному ринку. Ок, якщо гроші лежали на депозиті. А якщо просто в валюті — то що ви виграли? ( стаття ) Якщо немає можливості — нічого не поробиш, але якщо просто просиділи на матраці ці два роки — то хто вам винний. І якщо вкладати зараз — то ще 2 роки чекати. І ризики також нікуди не дінуться. Саме тому і на котловані значно дешевше.
RomaI написав:ТІ що кажуть "житло не буде рости" - порівняйте ціни в статті з аналогічними у 2018-му. Коли долар був ті ж 28 грн. Тоді за ціною в 17-19 тис. можна було знайти досить непоганий ЖК в спальному районі (звісно без новомодних концепцій, та все ж). І гляньте скільки ці ж квартири коштують зараз на вторинному ринку. Ок, якщо гроші лежали на депозиті. А якщо просто в валюті — то що ви виграли? ( стаття ) Якщо немає можливості — нічого не поробиш, але якщо просто просиділи на матраці ці два роки — то хто вам винний. І якщо вкладати зараз — то ще 2 роки чекати. І ризики також нікуди не дінуться. Саме тому і на котловані значно дешевше.
Неплохой ЖК в спальном р-не за 17-19 тыс. - это типа Укрбуда? И где сейчас эти так называемые инвесторы? Бегают на митинги, чтобы государство достроило за счет денег налогоплательнщиков.