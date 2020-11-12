Україна готується до карантину вихідного дня: що буде...

Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:02

Идиоты. Вместо того, чтобы контролировать выполнение правил и законов, придумывают де*** ограничения, которые только вредят. В Ашане что короны нет, а только в Эпицентре есть? Нет чтобы отвлечь полицию от покатушек на новых авто и спасению котиков и привлечь для контроля правил ношения масок, они придумали - все запретить. А в каждой переполненной маршрутке едет по 2-3 де***, которым наплевать на окружающих. И не водитель должен нести ответственность за соблюдение правил пассажирами, а государство, в лице тех миленьких полицейских. И в метро нужно не в носу ковыряться, а смотреть на мониторы и быть на перроне, чтобы каждому де*** успеть выписать штраф. Никогда еще запреты не решали проблему. И сейчас не решат. Люди останутся без средств, предприятия терпят убытки, а де*** без масок как ходили, так и будут ходить и распространять инфекцию. Понятно, что маски - не панацея от короны. Но хотя бы разные простуды можно предотвратить.