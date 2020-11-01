Україні доведеться імпортувати робочу силу з країн третього світу, аби досягти економічного зростання.
Дивися повний текст Заробітчани почнуть їздити в Україну: яких змін варто очікувати.
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Додано: Суб 14 лис, 2020 22:49
Заробітчани почнуть їздити в Україну: яких змін варто...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Заробітчани почнуть їздити в Україну: яких змін варто очікувати.
Додано: Суб 14 лис, 2020 23:01
-- Но деньги! -- застонали васюкинцы.-- Им же всем нужно деньги платить! Много тысяч денег! Где же их взять?
-- Все учтено могучим ураганом,-- сказал О. Бендер,-деньги дадут сборы.
-- Кто же у нас будет платить такие бешеные деньги? Васюкинцы...
-- Какие там васюкинцы! Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать!
Додано: Нед 15 лис, 2020 13:03
Кстати, заробитчане уже ездят в Украину.
Например Найем, Абромавичус, Арахамия, Аслунд, Квасьневский, Новак, Бальчун и т.д.
Biden's Laptop Matters
Додано: Нед 15 лис, 2020 13:18
Никто сюда не поедет. Потенциальные заробитчане поедут наравне с нашими в Польшу или еще дальше, там платят больше и условия для жизни на порядок выше.
Додано: Пон 16 лис, 2020 13:51
"Хвантазёр - ты меня называлааа...")))
А если вы при*** начнёте сюда завозить всяких негров и монголов, то мы будем голосовать за Правый сектор! Или ещё чё похлеще!
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