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Курс валют: економіст розповів,
що буде з гривнею у 2021...

Курс валют: економіст розповів, що буде з гривнею у 2021...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 10:24

Курс валют: економіст розповів, що буде з гривнею у 2021...

Пропонуємо до обговорення:
Зростання економіки у 2021 році тиснутиме на курс валют в Україні.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 10:24

Цікаво, звідки уряду та експертам відомо, що пандемії з січня 2021 року завершиться і "одразу почнеться економічне зростання", і якщо так, то чому значно зростатиме тільки імпорт, а як же експорт. Нелогічні пояснення. Зрозуміло, що на обмінний курс впливатиме лише значна емісія гривні та щедрий рефінанс банків-спекулянтів, наближених до влади, а також дуже лояльне ставлення до монополістів-експортерів, для яких створені всіх умови, щоб постійно приховувати свою валютну виручку. От і все, інші пояснення абсурдність та далекі від істини.
nsdapzp
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