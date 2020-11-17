Зарплату «в конвертах» отримує кожен восьмий працівник...

Додано: Сер 18 лис, 2020 10:02

eduard_k написав: Налог с зарплаты нужно сократить до 10% Налог с зарплаты нужно сократить до 10%

Откуда взята ставка в 10%?Обоснуйте, пусть даже с учётом всех замечаний, которые вы сделали (будем считать воровство побороли, штаты сократили).Сколько нужно полицейских, медиков, судей, прокуроров, воспитателей, учителей, уборщиков улиц и просто чиновников "рассматривающих обращения граждан по закону" на 1000 населения? Это только зарплаты. А рабочую форму им выдать надо, топливо на транспорт надо, сам транспорт и его обслуживание, коммуналку в учреждениях тоже надо.Далее, сколько платить хирургу или судье?В соседней Польше заробитчане из села которые ничерта не знают и не умеют кроме как лопатой махать зарабатывают под $1000 после уплаты всех налогов. Легально.Ваши предложения по зарплатам госслужащим с высшим образованием. Не купленным, а действительно специалистов. И даже если им хорошо платить, то где таких взять ещё подскажите, заодно.