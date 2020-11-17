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Зарплату «в конвертах» отримує
кожен восьмий працівник...

Зарплату «в конвертах» отримує кожен восьмий працівник...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 00:37

Re: Зарплату «в конвертах» отримує кожен восьмий працівник..

Только абсолютный идиот станет платить 18% налог на доходы, 1.5% военный сбор и 22% ЕСВ с белой зарплаты в кормушку, с которой десятилетиями датируют убыточные гос. предприятия, разворовывают средства посредством откатов, пожизненно содержат судей КСУ, депутатов, других паразитов-чинуш и силовиков рейдеров-крышевателей общей численностью более 450 тысяч человек.
Налог с зарплаты нужно сократить до 10% и тогда все будут платить, если гнидам во власти мало, пусть сокращают свой гос. аппарат бестолковый и убирают статьи "для своих" из бюджета.
Гниль поганая во главе с Гетманцевым, собой жертвовать не хочет, им бы гайки посильнее закрутить и в каждый карман своей вонючей лапой залезть.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 10:02

  eduard_k написав:Налог с зарплаты нужно сократить до 10%

Откуда взята ставка в 10%?
Обоснуйте, пусть даже с учётом всех замечаний, которые вы сделали (будем считать воровство побороли, штаты сократили).
Сколько нужно полицейских, медиков, судей, прокуроров, воспитателей, учителей, уборщиков улиц и просто чиновников "рассматривающих обращения граждан по закону" на 1000 населения? Это только зарплаты. А рабочую форму им выдать надо, топливо на транспорт надо, сам транспорт и его обслуживание, коммуналку в учреждениях тоже надо.
Далее, сколько платить хирургу или судье?
В соседней Польше заробитчане из села которые ничерта не знают и не умеют кроме как лопатой махать зарабатывают под $1000 после уплаты всех налогов. Легально.
Ваши предложения по зарплатам госслужащим с высшим образованием. Не купленным, а действительно специалистов. И даже если им хорошо платить, то где таких взять ещё подскажите, заодно.
Grover
 
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