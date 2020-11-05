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Мільярдер спрогнозував "вибухове зростання" і сказав,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 лис, 2020 11:27
Пропонуємо до обговорення:
Мільярдер Білл Акман спрогнозував: світова економіка буде в "жахливому" стані найближчі три-чотири місяці. Але потім вакцина стане доступна в багатьох країнах і почнеться "вибухове зростання".
Дивися повний текст Мільярдер спрогнозував \"вибухове зростання\" і сказав, коли спаде пандемія
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Додано: Вів 17 лис, 2020 11:27
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Додано: Вів 17 лис, 2020 20:04
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