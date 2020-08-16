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В Україні можуть змінити норми
споживання газу населенням

В Україні можуть змінити норми споживання газу населенням
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 14:47

В Україні можуть змінити норми споживання газу населенням

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство енергетики вважає за необхідне переглянути норми споживання газу громадянами, у яких не встановлені лічильники.

Дивися повний текст В Україні можуть змінити норми споживання газу населенням.
R2
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Можно смело увольнять пана из министерства энергетики за профнепригодность. Нет механизма компенсации
vova3215
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:53

Очень сомневаюсь на счёт компенсации.Это же надо так врать...
Scotch
 
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