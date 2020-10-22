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Відомий хакер став головою
служби безпеки в Twitter

Відомий хакер став головою служби безпеки в Twitter
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:21

Відомий хакер став головою служби безпеки в Twitter

Пропонуємо до обговорення:
Один з найвідоміших у світі хакерів Пейтер Затко очолив службу безпеки в соцмережі Twitter.

Дивися повний текст Відомий хакер став головою служби безпеки в Twitter.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:21

Очень странно звучит "один из самых известных в мире хакеров". Это все равно, что "один из самых известных в мире разведчиков"...
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 11:18

Вероятно из-за устойчивой ошибочной ассоциации "хакер" = "злоумышленник". Это не так. Взломом и выявлением скрытых дефектов можно заниматься открыто и без злого умысла.
kolodka_eduard
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 14:24

  kolodka_eduard написав:Вероятно из-за устойчивой ошибочной ассоциации "хакер" = "злоумышленник". Это не так. Взломом и выявлением скрытых дефектов можно заниматься открыто и без злого умысла.

совершенно точно, есть куча белых и пушистых хакеров и всеможные платформы, где компании платят премии за нахождение дырок в своих продуктах, где эти хакеры и пасутся.
alex_dvornichenko
 
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