Один з найвідоміших у світі хакерів Пейтер Затко очолив службу безпеки в соцмережі Twitter.
Дивися повний текст Відомий хакер став головою служби безпеки в Twitter.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 09:21
Відомий хакер став головою служби безпеки в Twitter
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відомий хакер став головою служби безпеки в Twitter.
Додано: Сер 18 лис, 2020 09:21
Очень странно звучит "один из самых известных в мире хакеров". Это все равно, что "один из самых известных в мире разведчиков"...
Додано: Сер 18 лис, 2020 11:18
Вероятно из-за устойчивой ошибочной ассоциации "хакер" = "злоумышленник". Это не так. Взломом и выявлением скрытых дефектов можно заниматься открыто и без злого умысла.
Додано: Сер 18 лис, 2020 14:24
совершенно точно, есть куча белых и пушистых хакеров и всеможные платформы, где компании платят премии за нахождение дырок в своих продуктах, где эти хакеры и пасутся.
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