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Новини про вакцину від COVID-19
підняли вартість криптовалют

Новини про вакцину від COVID-19 підняли вартість криптовалют
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 15:00

Новини про вакцину від COVID-19 підняли вартість криптовалют

Пропонуємо до обговорення:
Новини про розробки і тестування різними фармкомпаніями вакцини від коронавірусу позначилися не лише на вартості нафти і долара.

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