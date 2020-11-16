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Україна виконала всі "структурні
маяки" для перегляду...

Україна виконала всі "структурні маяки" для перегляду...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 17:28

Україна виконала всі "структурні маяки" для перегляду...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський і директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва провели телефонну розмову.

Дивися повний текст Україна виконала всі \"структурні маяки\" для перегляду програми з МВФ, - Зеленський.
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ну очень нужны деньги.... а именно бени, как никак на суркисе застряло 400 млн. долларов, казна почти пуста без девальвации не вывести.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 17:35

Re: Україна виконала всі

Сделайте клоуну тест на употребление наркотиков. Стадион, так стадион.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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