Президент Володимир Зеленський і директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва провели телефонну розмову.
Дивися повний текст Україна виконала всі \"структурні маяки\" для перегляду програми з МВФ, - Зеленський.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 лис, 2020 17:28
Україна виконала всі "структурні маяки" для перегляду...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна виконала всі \"структурні маяки\" для перегляду програми з МВФ, - Зеленський.
Додано: Сер 18 лис, 2020 17:29
ну очень нужны деньги.... а именно бени, как никак на суркисе застряло 400 млн. долларов, казна почти пуста без девальвации не вывести.
Додано: Сер 18 лис, 2020 17:35
Re: Україна виконала всі
Сделайте клоуну тест на употребление наркотиков. Стадион, так стадион.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Зараз переглядають цей форум: moveton і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|