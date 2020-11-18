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Глава МВФ прокоментувала перспективи перегляду програми...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 лис, 2020 18:06
Пропонуємо до обговорення:
Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва назвала конструктивною телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським ввечері 17 листопада, проте наголосила на необхідності досягти повного взаєморозуміння в кроках для подальшої співпраці за поточною програмою Stand-by.
Дивися повний текст Глава МВФ прокоментувала перспективи перегляду програми з Україною
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Додано: Сер 18 лис, 2020 18:06
Читаем между строк - кредита не будет!
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Додано: Сер 18 лис, 2020 22:19
Странно, а Марченко неделю или 2 назад говорил, что выполнены только 3 из 12 структурных маяков, поэтому либо Марченко не умеет считать, либо президент лжёт.
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