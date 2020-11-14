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Середній розмір пенсій українців
за квартал виріс на 17...

Середній розмір пенсій українців за квартал виріс на 17...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 10:48

Середній розмір пенсій українців за квартал виріс на 17...

Пропонуємо до обговорення:
Середній розмір виплати для 11,220 млн пенсіонерів становив 3 410,60 гривень.

Дивися повний текст Середній розмір пенсій українців за квартал виріс на 17 гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 10:48

Это называется сарказм.
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