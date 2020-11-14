Середній розмір виплати для 11,220 млн пенсіонерів становив 3 410,60 гривень.
Дивися повний текст Середній розмір пенсій українців за квартал виріс на 17 гривень.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 10:48
Середній розмір пенсій українців за квартал виріс на 17...
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Дивися повний текст Середній розмір пенсій українців за квартал виріс на 17 гривень.
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