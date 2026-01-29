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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18123181241812518126>
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 06:44


Цікаво, навіщо наш потужний дипломат провокує відкриття кількасоткілометрового фронту з Білоруссю?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 07:34

  TUR написав:
  Water написав:Ось і Зезидент більше не білий орел.
https://hromadske.ua/suspilstvo/266184- ... iloho-orla

Его Сибига поддержал - отказался сам от командорского креста со звездой "За заслуги перед Польшей"
Орел еще есть у Ющенко.
Такой же крест - у Андрея Дещица и Тарасюка - можно флешмоб устроить.


Навроцький наврочить лихо для поляків...
43 роки, молода людина, а думками і погладями в минулому і то того не історичних фактах, а мгб-шних лякалках

у поляків гонор вище розуму, то їм німці не достатньо вибачились, то українці

Після Другої світової війни внаслідок рішень Потсдамської конференції до Польщі відійшли значні східнонімецькі території, відомі як «Повернені землі».

Загальна їхня площа склала близько 102 тис. км².
Основні з них включали такі історичні регіони та колишні землі:
Сілезія (Нижня та Верхня).
Східна Померанія.
Любуська земля (частина колишнього Бранденбургу).
Західна Прусія.
Вільне місто Данськ (Гданськ) та прилеглі райони.
Південна половина Східної Прусії.


для порівняння:
Під російською окупацією перебуває приблизно 116 тисяч квадратних кілометрів української землі, що становить близько 19,25% від загальної площі України (в межах міжнародно визнаних кордонів).
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 07:52

  prodigy написав:
  TUR написав:
  Water написав:Ось і Зезидент більше не білий орел.
https://hromadske.ua/suspilstvo/266184- ... iloho-orla

Его Сибига поддержал - отказался сам от командорского креста со звездой "За заслуги перед Польшей"
Орел еще есть у Ющенко.
Такой же крест - у Андрея Дещица и Тарасюка - можно флешмоб устроить.


Навроцький наврочить лихо для поляків...
43 роки, молода людина, а думками і погладями в минулому і то того не історичних фактах, а мгб-шних лякалках

ділов то. Хай презедент попередить його як бацьку шо у випадку чого... :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 07:56

  Schmit написав:
Цікаво, навіщо наш потужний дипломат провокує відкриття кількасоткілометрового фронту з Білоруссю?



ніякого фронту не буде, расхерачат ретранслятори за один приліт і все
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 08:00

  Banderlog написав:
  Water написав:Ось і Зезидент більше не білий орел.
https://hromadske.ua/suspilstvo/266184- ... iloho-orla

І шо? :lol: от яка вигода була зеленському від орла?

Та я не знаю, але якось поляки вчепились у ту дивізію. Чи її перейменувать в УПЦ МП, буде інший орел, він-жеш курка.
Мінус Буданов.
https://www.rbc.ua/rus/news/budanov-vid ... 34234.html
Востаннє редагувалось Water в Суб 20 чер, 2026 08:04, всього редагувалось 1 раз.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 08:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:ділов то. Хай презедент попередить його як бацьку шо у випадку чого...


хай його поляки виженуть , не наша справа
це навроцкому ганьба а не Зеленському

як кажуть у нас, навроцький кунив дріжжі у діжку з лайном (лайно-це та частина поляків, яким окрім як побитись немає іншої справи у житті, але воювати за Литву (Латвію) вони не підуть, нехай німці боронять східний фланг НАТО
кожного року поляки виходять на травневу демонстрацію, щоб побитись з поліцією-
це у них така національна забава

президент у Польщі фігура церемоніальна(типу як Ющенко у нас колись),
тому намагається привернути до себе увагу
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 08:09

  Water написав:
  Banderlog написав:
  Water написав:Ось і Зезидент більше не білий орел.
https://hromadske.ua/suspilstvo/266184- ... iloho-orla

І шо? :lol: от яка вигода була зеленському від орла?

Та я не знаю, але якось поляки вчепились у ту дивізію. Чи її перейменувать в УПЦ МП, буде інший орел, він-жеш курка.
Мінус Буданов.
https://www.rbc.ua/rus/news/budanov-vid ... 34234.html


«Лінія фронту в іншому місці»: прем'єр Польщі відреагував на позбавлення Зеленського ордена


Прем'єр каже, що конфлікт між Польщею та Україною «тішить путіна та шокує союзників». Він закликав обидві сторони не допустити подальшої ескалації.

«Завдання президентів Зеленського і Навроцького – знижувати емоції, а не підсилювати напруження. Лінія фронту проходить в іншому місці», – наголосив глава польського уряду.


банально, політична гра і дешевий популізм Новроцького(який не потребує державних коштів для виконання, це не пообіцяти лікарям чи вчителям по 4к євро), це дріжжі у діжку

на щастя для поляків-90% населення працює і зайняті своїм добробутом, а 10% байдекуватим заважає великопольскій гонор і кордони 1771року
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 08:22

  prodigy написав:
  Schmit написав:
Цікаво, навіщо наш потужний дипломат провокує відкриття кількасоткілометрового фронту з Білоруссю?

ніякого фронту не буде, расхерачат ретранслятори за один приліт і все

Щось подібне я чув у 2022 році.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 08:34

  Schmit написав:Цікаво, навіщо наш потужний дипломат провокує відкриття кількасоткілометрового фронту з Білоруссю?

Чергова серія "три міста впадуть" від переляканого )

Регулярна армія Білорусі налічує близько 45 000 осіб (до 65 000 з урахуванням цивільного персоналу). Мобілізаційний резерв першої черги після розгортання може становити 80 000 - 90 000 військовослужбовців, а загальний мобілізаційний ресурс країни оцінюється в межах 150 000 - 290 000 осіб

Це оцим буде відкритий "кількасотметровий фронт" ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 08:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трамп ледь не здав Україну Путіну на Алясці: Макрон розкрив деталі
Про це сказав президент Франції Еммануель Макрон. Він зазначив, що угода з Путіним передбачала передачу Росії навіть неокупованих українських територій.

...

"Президент США побачив, що все, що йому говорили – що українці програють, що не переживуть зиму – виявилося неправдою, і побачив, що перед ним стоять мужні, винахідливі люди, яких він поважає", – зазначив президент Франції.

"Він побачив, що Росія не дотримується зобов'язань, і що там, де вона казала: "Хочу миру", він зрозумів, що їхній мир - капітуляція України", - Підкреслив Макрон.
pesikot
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