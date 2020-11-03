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Підписано закон про штрафи за відсутність маски на обличчі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 лис, 2020 09:56
alibob написав:
... Если "САМ ГЛАВНЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ" ЛЯШКО говорит такое в прямом эфире - ...
Сам Главный Санитарный Врач просто озвучил мнение WHO _на тот момент_
. За прошедшие с тех пор 9 месяцев (почти) все "несколько" поменялось.
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