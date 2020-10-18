Внаслідок вказаних дій державним інтересам завдано збитків на суму понад 3,6 млн гривень.
Дивися повний текст Гендиректора київського заводу \"Укроборонпрому\" спіймали на знищенні держмайна на 3,6 млн грн.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 19:05
Гендиректора київського заводу "Укроборонпрому" спіймали...
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Дивися повний текст Гендиректора київського заводу \"Укроборонпрому\" спіймали на знищенні держмайна на 3,6 млн грн.
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