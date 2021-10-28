Антимонопольний комітет України вивчає обставини та дії учасників аукціону, на якому було продано АТ Перший київський машинобудівний завод (Більшовик).
Дивися повний текст АМКУ розслідує законність приватизації заводу Більшовик у Києві.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 12:45
АМКУ розслідує законність приватизації заводу Більшовик...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст АМКУ розслідує законність приватизації заводу Більшовик у Києві.
Додано: Чет 18 лис, 2021 14:33
"Отмечается, что законностью приватизации завода Комитет занялся по собственной инициативе."Такая инициатива говорит о том,что покупка такого "жирного" лота прошла "мимо" амку.
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