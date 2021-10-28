RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
АМКУ розслідує законність
приватизації заводу Більшовик...

АМКУ розслідує законність приватизації заводу Більшовик...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 12:45

АМКУ розслідує законність приватизації заводу Більшовик...

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України вивчає обставини та дії учасників аукціону, на якому було продано АТ Перший київський машинобудівний завод (Більшовик).

Дивися повний текст АМКУ розслідує законність приватизації заводу Більшовик у Києві.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96274
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 14:33

"Отмечается, что законностью приватизации завода Комитет занялся по собственной инициативе."Такая инициатива говорит о том,что покупка такого "жирного" лота прошла "мимо" амку.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2506
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 43 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дохід від приватизації: яку суму розраховували отримати,...
R2 » Нед 07 лис, 2021 09:05
1 140
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 лис, 2021 09:05
sena_2008atp
Приватизація «Більшовика»: АМКУ перевірить, чи була...
R2 » Сер 03 лис, 2021 15:02
1 116
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лис, 2021 15:02
Omega
Змова на торгах: АМКУ оштрафував на майже 200 мільйонів...
R2 » Сер 27 жов, 2021 20:06
4 401
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 жов, 2021 20:03
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
О.Bank (668)
18.11.2021 14:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.