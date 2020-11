Суд: якщо на фотознімку з TruCAM не зафіксовано обличчя...

Додано: Нед 22 лис, 2020 10:00

Вы втроем стали жертвой журналажи. Я сначала тоже поймался, но потом всё же разобрался.



Только на нарушения зафиксированные автоматическими камерами распространяется норма закона о штрафе на владельца без необходимости доказывать что именно владелец был за рулём.



Все прочие штрафы за нарушения ПДД могут быть оспорены если доказательств нет. Чем уже давно пользуются водители, читал не раз новости об отмене штрафов за проезд на красный если нарушение не было зафиксировано на видео.



Плохо это или хорошо что при отсутствии видео можно оспорить штраф — отдельный вопрос. Но главное то что подача данной новости некорректна. Впрочем это не удивительно, это ж украинское СМИ.

