|
|
|
Какой использовать кейс для хранения в оффшоре?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Суб 21 лис, 2020 16:54
здравствуйте.
хотел часть денег хранить в оффшоре
как всегда куча вопросов.
Я хочу открыть в оффшоре и через брокера разметить в фонде США. Чтобы деньги были у брокера.
Другая часть в евро или в долларах или в рупие (сейшельская валюта)
какие есть подводные камни?
UPD:
кажется не в том разделе разместил.
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT
в Альфа-Банке
через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/
Хозяин системы.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 4026
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 314 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 21 лис, 2020 17:03
proftpd66 Здравствуйте,давайте для начала познакомимся поближе.
Расскажите немного о себе,например где Вы храните деньги?
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 5021
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 778 раз.
- Подякували: 907 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 21 лис, 2020 17:06
Мизантрóп написав:proftpd66
Здравствуйте,давайте для начала познакомимся поближе.
Расскажите немного о себе,например где Вы храните деньги?
зачем я буду говорить?
храню в контейнерах морских
Интерактив-Брокера не включает СМС, звонил, они помочь не могут.Я не могу осуществить отправку денег. Если им что-то не понравтся и они закроют счет и свифт отправят обратно? Или деньги арестуют. А с сейшеркой. Это проще. Нет?
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT
в Альфа-Банке
через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/
Хозяин системы.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 4026
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 314 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 21 лис, 2020 18:55
надо пробовать
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 5021
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 778 раз.
- Подякували: 907 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 21 лис, 2020 19:03
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 10455
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 753 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:46
с офшора взятки гладки
хранят на офшорке в банке - мойке, все еще приебалтика (после шухера с абвлв и прочими риетумами, конечно, только мелкие с кучей KYC открывают, надежность тоже так себе) и может какие экзотики, откуда тоже фиг получишь
так что отмывайте тут и храните в Европе в педелах нормы (с)
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 647
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:15
cohan написав:
с офшора взятки гладки
хранят на офшорке в банке - мойке, все еще приебалтика (после шухера с абвлв и прочими риетумами, конечно, только мелкие с кучей KYC открывают, надежность тоже так себе) и может какие экзотики, откуда тоже фиг получишь
так что отмывайте тут и храните в Европе в педелах нормы (с)
1) тут ничего не будет уже.
2) мне нужна юрисдикция США.
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT
в Альфа-Банке
через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/
Хозяин системы.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 4026
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 314 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21
|5167
|
|
|3
|5344
|
|
|62
|32338
|
Пон 07 лют, 2011 12:54
stasy_L
|