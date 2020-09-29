Висока ціна природного газу від газзбутів пов'язана не з джерелом отримання газу, а з бажанням мати високу маржу.
Дивися повний текст Коболєв про ціну газу: газзбути цієї зими максимізують прибуток.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 16:06
Коболєв про ціну газу: газзбути цієї зими максимізують...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коболєв про ціну газу: газзбути цієї зими максимізують прибуток.
Додано: Нед 22 лис, 2020 17:25
Re: Коболєв про ціну газу: газзбути цієї зими максимізують..
Кто-бы сомневался
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