Висока ціна природного газу від газзбутів пов'язана не з джерелом отримання газу, а з бажанням мати високу маржу.
Дивися повний текст Коболєв про ціну газу: газзбути цієї зими максимізують прибуток.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 16:06
Коболєв про ціну газу: газзбути цієї зими максимізують...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коболєв про ціну газу: газзбути цієї зими максимізують прибуток.
Додано: Нед 22 лис, 2020 16:06
Воюют они за потребителя, ага...
Уже 20 дней пытаюсь стать их клиентом, уйдя от закарпатгаза с его 8.81 грн за куб! Документы все подал через сайт, обещали за 5 дней зарегистрировать и дать доступ в личный кабинет. Я им звоню и пишу каждый день, выждав с запасом 10 рабочих дней. А они каждый день «завтраками» кормят...ссылаясь на технические проблемы, хотя подтвердили, что документы у меня в порядке...
А счётчик газовый, тем временем, крутится быстро-быстро, а качество газа — г@вно! И расход из-за этого «качества» раза в 1.5-2 больше, чем заложено в КПД котла!
Додано: Нед 22 лис, 2020 17:25
Re: Коболєв про ціну газу: газзбути цієї зими максимізують..
Кто-бы сомневался
Додано: Нед 22 лис, 2020 21:29
В начале октября перешел в нафтогаз за 3 дня. Сейчас к ним все ломанулись переходить. Они немного не рассчитали свои силы.
Додано: Пон 23 лис, 2020 01:08
Подал заявку в конце октября. 11 ноября подключили (звонков не было, просто уведомление на почту). Тоже думаю что не рассчитали количество желающих сэкономить процентов 30 на газе :)
Додано: Пон 23 лис, 2020 03:20
А чому не тримати одну
ціну цілий рік наприклад 5 грн! А то вони літом опустять до 2.80 грн а на осінь піднімлять до 9 грн.
Додано: Пон 23 лис, 2020 06:51
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Пон 23 лис, 2020 07:41
Re: Коболєв про ціну газу: газзбути цієї зими максимізують..
Выбираем из газотеки и переходим. Я, видимо, на всяк выпадок, пошлю документы по заявке в Паливэнерго. Там немного больше манипуляций, но ничо, справлюсь. а потом и посмотрим, кто быстрее
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
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