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Коболєв про ціну газу: газзбути цієї зими максимізують...
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Додано: Нед 22 лис, 2020 16:06
Пропонуємо до обговорення:
Висока ціна природного газу від газзбутів пов'язана не з джерелом отримання газу, а з бажанням мати високу маржу.
Дивися повний текст Коболєв про ціну газу: газзбути цієї зими максимізують прибуток
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R2
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Додано: Нед 22 лис, 2020 16:06
Воюют они за потребителя, ага...
Уже 20 дней пытаюсь стать их клиентом, уйдя от закарпатгаза с его 8.81 грн за куб! Документы все подал через сайт, обещали за 5 дней зарегистрировать и дать доступ в личный кабинет. Я им звоню и пишу каждый день, выждав с запасом 10 рабочих дней. А они каждый день «завтраками» кормят...ссылаясь на технические проблемы, хотя подтвердили, что документы у меня в порядке...
А счётчик газовый, тем временем, крутится быстро-быстро, а качество газа — г@вно! И расход из-за этого «качества» раза в 1.5-2 больше, чем заложено в КПД котла!
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kuryanchik
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Додано: Нед 22 лис, 2020 17:25
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GALeon
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Додано: Нед 22 лис, 2020 21:18
Я з серпня перейти не можу
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misinyov
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Додано: Нед 22 лис, 2020 21:29
kuryanchik написав:
Воюют они за потребителя, ага...
Уже 20 дней пытаюсь стать их клиентом, уйдя от закарпатгаза с его 8.81 грн за куб! Документы все подал через сайт, обещали за 5 дней зарегистрировать и дать доступ в личный кабинет. Я им звоню и пишу каждый день, выждав с запасом 10 рабочих дней. А они каждый день «завтраками» кормят...ссылаясь на технические проблемы, хотя подтвердили, что документы у меня в порядке...
А счётчик газовый, тем временем, крутится быстро-быстро, а качество газа — г@вно! И расход из-за этого «качества» раза в 1.5-2 больше, чем заложено в КПД котла!
В начале октября перешел в нафтогаз за 3 дня. Сейчас к ним все ломанулись переходить. Они немного не рассчитали свои силы.
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XsanyaX
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Додано: Нед 22 лис, 2020 21:34
XsanyaX написав: kuryanchik написав:
Воюют они за потребителя, ага...
Уже 20 дней пытаюсь стать их клиентом, уйдя от закарпатгаза с его 8.81 грн за куб! Документы все подал через сайт, обещали за 5 дней зарегистрировать и дать доступ в личный кабинет. Я им звоню и пишу каждый день, выждав с запасом 10 рабочих дней. А они каждый день «завтраками» кормят...ссылаясь на технические проблемы, хотя подтвердили, что документы у меня в порядке...
А счётчик газовый, тем временем, крутится быстро-быстро, а качество газа — г@вно! И расход из-за этого «качества» раза в 1.5-2 больше, чем заложено в КПД котла!
В начале октября перешел в нафтогаз за 3 дня. Сейчас к ним все ломанулись переходить. Они немного не рассчитали свои силы.
Как обычно в Украине. За, что не возмуться в результате в штанах полно дерьма. И потом медленно его оттуда выгребают.
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Ratatui
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Додано: Пон 23 лис, 2020 06:51
misinyov написав:
Я з серпня перейти не можу
И что говорят?
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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summacut
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