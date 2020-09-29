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Коболєв про ціну газу: газзбути
цієї зими максимізують...

Коболєв про ціну газу: газзбути цієї зими максимізують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:06

Коболєв про ціну газу: газзбути цієї зими максимізують...

Пропонуємо до обговорення:
Висока ціна природного газу від газзбутів пов'язана не з джерелом отримання газу, а з бажанням мати високу маржу.

Дивися повний текст Коболєв про ціну газу: газзбути цієї зими максимізують прибуток.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:06

Воюют они за потребителя, ага...
Уже 20 дней пытаюсь стать их клиентом, уйдя от закарпатгаза с его 8.81 грн за куб! Документы все подал через сайт, обещали за 5 дней зарегистрировать и дать доступ в личный кабинет. Я им звоню и пишу каждый день, выждав с запасом 10 рабочих дней. А они каждый день «завтраками» кормят...ссылаясь на технические проблемы, хотя подтвердили, что документы у меня в порядке...
А счётчик газовый, тем временем, крутится быстро-быстро, а качество газа — г@вно! И расход из-за этого «качества» раза в 1.5-2 больше, чем заложено в КПД котла!
kuryanchik
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:25

Re: Коболєв про ціну газу: газзбути цієї зими максимізують..

R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Висока ціна природного газу від газзбутів пов'язана не з джерелом отримання газу, а з бажанням мати високу маржу.

Дивися повний текст Коболєв про ціну газу: газзбути цієї зими максимізують прибуток.
Кто-бы сомневался
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 21:18

Я з серпня перейти не можу
misinyov
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 21:29

  kuryanchik написав:Воюют они за потребителя, ага...
Уже 20 дней пытаюсь стать их клиентом, уйдя от закарпатгаза с его 8.81 грн за куб! Документы все подал через сайт, обещали за 5 дней зарегистрировать и дать доступ в личный кабинет. Я им звоню и пишу каждый день, выждав с запасом 10 рабочих дней. А они каждый день «завтраками» кормят...ссылаясь на технические проблемы, хотя подтвердили, что документы у меня в порядке...
А счётчик газовый, тем временем, крутится быстро-быстро, а качество газа — г@вно! И расход из-за этого «качества» раза в 1.5-2 больше, чем заложено в КПД котла!

В начале октября перешел в нафтогаз за 3 дня. Сейчас к ним все ломанулись переходить. Они немного не рассчитали свои силы.
XsanyaX
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 21:34

  XsanyaX написав:
  kuryanchik написав:Воюют они за потребителя, ага...
Уже 20 дней пытаюсь стать их клиентом, уйдя от закарпатгаза с его 8.81 грн за куб! Документы все подал через сайт, обещали за 5 дней зарегистрировать и дать доступ в личный кабинет. Я им звоню и пишу каждый день, выждав с запасом 10 рабочих дней. А они каждый день «завтраками» кормят...ссылаясь на технические проблемы, хотя подтвердили, что документы у меня в порядке...
А счётчик газовый, тем временем, крутится быстро-быстро, а качество газа — г@вно! И расход из-за этого «качества» раза в 1.5-2 больше, чем заложено в КПД котла!

В начале октября перешел в нафтогаз за 3 дня. Сейчас к ним все ломанулись переходить. Они немного не рассчитали свои силы.


Как обычно в Украине. За, что не возмуться в результате в штанах полно дерьма. И потом медленно его оттуда выгребают.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 06:51

  misinyov написав:Я з серпня перейти не можу

И что говорят?
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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