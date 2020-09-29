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Коболєв про ціну газу: газзбути
цієї зими максимізують...

Коболєв про ціну газу: газзбути цієї зими максимізують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 09:38

  Амвросий написав:раньше были валютные загоны, теперь газовые


Ещё счётчиковые были.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 10:13

Да кто бы сомневался что за счет украинцев Коболев набьет себе карманы. Тем более все затраты списываются за счет потребителей а Коболеву и его банде в карман идет чистая прибыль.
fiona98
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 10:23

  kuryanchik написав:Воюют они за потребителя, ага...
Уже 20 дней пытаюсь стать их клиентом, уйдя от закарпатгаза с его 8.81 грн за куб! Документы все подал через сайт, обещали за 5 дней зарегистрировать и дать доступ в личный кабинет. Я им звоню и пишу каждый день, выждав с запасом 10 рабочих дней. А они каждый день «завтраками» кормят...ссылаясь на технические проблемы, хотя подтвердили, что документы у меня в порядке...
А счётчик газовый, тем временем, крутится быстро-быстро, а качество газа — г@вно! И расход из-за этого «качества» раза в 1.5-2 больше, чем заложено в КПД котла!

Не переживайте Вы так, пакет применяется с даты написания заявления.
Переход занял 14 дней. Тарифы включились датой подачи заявления через сайт.
Если поданные документы в порядке, то автоматом будете клиентом.
На почту пришло приглашение, с регистрацией, все- новый клиент. ;)
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 10:30

  fiona98 написав:Да кто бы сомневался что за счет украинцев Коболев набьет себе карманы. Тем более все затраты списываются за счет потребителей а Коболеву и его банде в карман идет чистая прибыль.

Ну х/з как Вы считаете, газ от гассбытов 8.90 грн./куб, от Нафтогаза 5.24 грн./куб.
ИМХО. по 5.24, ЛИЧНО для меня выгоднее.
Если Вы считаете, что для Вас 8.90 грн, дешевле... то платите и дальше.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 10:37

Re: Коболєв про ціну газу: газзбути цієї зими максимізують..

Треш, в якій країні ми живемо?
andrytor
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 10:58

  andrytor написав:Треш, в якій країні ми живемо?


Гондурас или Зимбабве.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 11:11

Re: Коболєв про ціну газу: газзбути цієї зими максимізують..

  kuryanchik написав:А они каждый день «завтраками» кормят...ссылаясь на технические проблемы, хотя подтвердили, что документы у меня в порядке...
А счётчик газовый, тем временем, крутится быстро-быстро, а качество газа — г@вно! И расход из-за этого «качества» раза в 1.5-2 больше, чем заложено в КПД котла!

Качество газа не изменится при переходе.Это же не пистолет на бензоколонке.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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