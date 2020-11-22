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Медиаимперия Dragon Capital:
собственник «НВ» покупает «Минфин»

Медиаимперия Dragon Capital: собственник «НВ» покупает «Минфин»
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 13:07

Медиаимперия Dragon Capital: собственник «НВ» покупает «Минфин»

Медиаимперия Dragon Capital: собственник «НВ» покупает «Минфин» и Finance.ua
Компания Dragon Capital хочет приобрести более 50% акций компании, владеющей онлайн-СМИ Finance.ua и Minfin.com.ua. Речь идет о Treeum Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре.
Антимонопольный комитет рассмотрит этот вопрос во время очередного заседания 23 ноября, говорится в повестке дня комитета.
Холдинг Treeum — украинская онлайн-платформа, на которой реализуются сравнение и продажа финансовых продуктов и поддержка онлайн-площадки по обмену валют. Также на этой платформе есть новости, комментарии и аналитика.
Стоит отметить, что Dragon Capital — одна из крупнейших инвесткомпаний, конечным бенефициаром которой является президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала. В то же время он является владельцем медиахолдинга «НВ», куда входят журнал, портал и радио. https://thepage.ua/news/dragon-capital- ... -financeua
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 13:38

  Василь-Рівне написав:Медиаимперия Dragon Capital: собственник «НВ» покупает «Минфин» и Finance.ua
Компания Dragon Capital хочет приобрести более 50% акций компании, владеющей онлайн-СМИ Finance.ua и Minfin.com.ua. Речь идет о Treeum Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре.
Антимонопольный комитет рассмотрит этот вопрос во время очередного заседания 23 ноября, говорится в повестке дня комитета.
Холдинг Treeum — украинская онлайн-платформа, на которой реализуются сравнение и продажа финансовых продуктов и поддержка онлайн-площадки по обмену валют. Также на этой платформе есть новости, комментарии и аналитика.
Стоит отметить, что Dragon Capital — одна из крупнейших инвесткомпаний, конечным бенефициаром которой является президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала. В то же время он является владельцем медиахолдинга «НВ», куда входят журнал, портал и радио. https://thepage.ua/news/dragon-capital- ... -financeua


Ну все, накриються безплатні форуми, дракони будуть за коментарі грошикі брати, це їх фішка на НВ, платний контент....
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тобто разом із форумами і площадками продають і нас, форумчан? :)
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 14:29

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