Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 14:12

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:Доп инфа.
Всех свозят в 2х этажное здание. На 2 этаж. На окнах решетки.
Спать на лавочках.
Кто начинает качать права пугают баллончиком и вывозом в поле
За каждое пойманное тело, ментам каждому 4 тысячи гривен.
Деньги от кого попало не берут. За моего айтишника вписались на высоком уровне люди, у которых есть связи.
Всё обошлось не 15 а 25.

Тцк в бусе не было!!
Только пять ментов и всё

Все предоставили действительные удостоверения и Вы или тот парень с ними ознакомились ? Звонок на 102 не пробовали , если была возможность, а она была если привезли бабки?

Адвокат тоже сказал звонить 102.
Но по приезду на входе забрали телефон и человек в маске с газовым баллоном сказал или ты делаешь молча что говорят или сейчас задую газом
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 14:16

  Бетон написав:
  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:шось вже перебор по цінам, тим більше якшо менти самі. Зажрались "пси режиму" там у вас в Києві

Так це в гривнях. По-моєму навпаки дешево.
Але якась мутна історія. У кого бронь/відстрочка то що? Вбивають і закопують в полі чи як? Якщо ж просто відпускати то якось стрьомно виходить. Такі люди будуть говорити, але таких розмов масово не чути.

В яких гривнях))
Це в доларах

Именно, не верю
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 14:22

  anduzenko написав:Бетон, а почему ты со знакомым не сходил в садик? Не чувствуешь некоторую ответственность? Это ж он захотел перед женой показать свою мужественность, после того как ты показал пример свободного перемещения по городу.


дельный комментарий , не удостоенный внимания виновника балагана
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 14:25

ростуть проценти жирів у маслах

  ЛАД написав:
Cовокупное состояние богатейших бизнесменов России с начала 2025 года выросло на $22,46 млрд, следует из данных Bloomberg Billionaires Index.

Так, основатель «Северстали» Алексей Мордашов приумножил состояние на $4,84 млрд, оно достигло $28,1 млрд, акционер крупнейшего производителя железной руды в России «Металлоинвест» Алишер Усманов заработал $4,84 млрд, теперь его состояние насчитывает $18,1 млрд.

Состояние основателя Telegram Павла Дурова выросло на $3,71 млрд и составило $14,7 млрд, а у председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина уменьшилось на $2,86 млрд, до $23 млрд.

Рост объясняется в том числе повышением стоимости акций их компаний.
......
В тройку богатейших бизнесменов по версии российского Forbes Russia входят основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ($28,7 млрд), Мордашов ($28,6 млрд) и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон ($28,4 млрд).
https://nangs.org/news/business/sostoyanie-bogatejshikh-rossiyan-s-nachala-goda-uvelichilos-na-usd22-46-mlrd
И чего ж не воевать.

в тас теж ростуть проценти жирів у маслах
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 14:27

Про ухилянтів,
товариш, 20+ летнего знакомства в перший день записался в тероборону столиці , потом в ЗСУ , подробности не расспрашивал, передок і выходы в серую зону , госпиталь, на следующий год еще госпиталь но не по ранению, возрастное и блиндажное житие, недавно снова госпиталь, слава Богу всё более менее.
Почему то меня ни разу , даже намёком не упрекнул в ухилянстві, я йому ці роки допомагав як він прохав
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 14:36

  Бетон написав:В яких гривнях))
Це в доларах

тоді питань ще більше.
Не дешевше було за мільйон гривень найняти няню для дитина, а не самому йти в садік?
І що, там в тому бараку усі просто так витягують з кишені мільйон і просто так віддають? Країна прихованих мільйонерів.
Маючи "лишній мільйон" хіба не можна було раніше оформити якесь інвалідство дружині чи щось інше?
Ок, а якщо нічого не платиш то везуть в ТЦК. А не простіше/дешевше/надійніше відкупитись в ТЦК, маючи "людей на високому рівні" + мільйон?
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 14:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Маючи "лишній мільйон" хіба не можна було раніше оформити якесь інвалідство дружині чи щось інше?

Часто буває що мільйон не "лишній" а "останній" і багато хто просто сподівається що якось воно буде, пронесе.
в багатьох відстрочка була в 2022/23/24 а потім чи закінчились підстави чи прикрили лавочку чи задорого стало продовжити
  andrijk777 написав:Ок, а якщо нічого не платиш то везуть в ТЦК. А не простіше/дешевше/надійніше відкупитись в ТЦК, маючи "людей на високому рівні" + мільйон?
зазвичай навпаки, в ментів найдешевше, потім бус, потім приміщення тцк (найдорожче). А тут якісь дивні менти
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 14:48

Немного отвлеку от актуального обсуждения.
К вопросу о развале РФ.
Россия и Китай практически полностью перешли на взаимные расчеты в рублях и юанях. Об этом 4 ноября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м Российско-Китайском финансовом диалоге в Пекине.

Силуанов подчеркнул, что на долю расчетов в национальных валютах в настоящее время приходится 99,1% всех транзакций между странами. Он добавил, что сейчас важно закрепить достигнутый успех и продолжать наращивать двустороннее сотрудничество.
https://www.fontanka.ru/2025/11/04/76105903
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 15:05

Оливер Кэрролл
@olliecarroll
·
31 октября
Очень важно понимать, что политика Трампа в отношении Украины не пользуется всеобщей популярностью среди его избирателей. Внутренние опросы стали важным фактором, повлиявшим на решение США вновь включить поддержку разведки и коммуникаций в начале этого года.
https://x.com/olliecarroll
Коммент к этому посту:
Майкл Вайс
@michaeldweiss
С июня опросы проекта «Свобода Украины» показали рост поддержки военной помощи на 22 пункта среди религиозных консерваторов и на 18 пунктов среди республиканцев, еженедельно посещающих церковь. Изменение тактики г-на Зеленского более чем удвоило его рейтинг среди избирателей Трампа за последние семь месяцев. Почему это важно? Наш опрос среди избирателей Республиканской партии, проведённый в октябре, показал, что 78% республиканцев, которым нравится г-н Зеленский, также поддерживают военную помощь Украине.https://wsj.com/opinion/zelensky-is-win ... Tt2OjZ02_7 tbE%3D&gaa_ts=6904ddac&gaa_sig=rz3tZ6qKf20pB8yKH_f64bME_jSUTBpWyV5Nr1mFJvk7CgltNzmcFDT7nBNW4UI8JB9HM0t7Wtb4_csbdvRkzg%3D%3D
https://x.com/michaeldweiss/status/1984286990846619737
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 15:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Часто буває що мільйон не "лишній" а "останній" і багато хто просто сподівається що якось воно буде, пронесе.
в багатьох відстрочка була в 2022/23/24 а потім чи закінчились підстави чи прикрили лавочку чи задорого стало продовжити

А як на мене, то Бетон якусь хрень говорить.
Я в серпні мав відпустку, вирішив на день в гори сходити. Телефон і документи завтикав вдома. Прийняли мене у Воловці на вокзалі, відвезли в ТЦК, там поряд. І просидів 6 годин, поки дружина привезла документи.
Зі мною там було 6 "бусифікованих". Зробив пару висновків.
Перше - у всіх: неоновлені дані, не пройдена ВЛК. Тобто перед тим як їх везти, документи перевіряли.
Друге - в одного з бусифікованих брат був у роті охорони. Але не порішав. Тобто корупція трошки перебільшена.
Третє - було двоє обмежено придатних з непройденим ВЛК. Один поїхав на ВЛК. І пройшов скоріш за все. Другий написав клопотання про проходження ВЛК за місцем проживання. І його відпустили. І це якось не корелюється з тими історіями, що Бетон пише.
При тому, що це був забитий райцентр на Закарпатті, я не думаю, що в Києві гірше.
