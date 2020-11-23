Медиаимперия Dragon Capital: собственник «НВ» покупает «Минфин» и Finance.ua Компания Dragon Capital хочет приобрести более 50% акций компании, владеющей онлайн-СМИ Finance.ua и Minfin.com.ua. Речь идет о Treeum Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре. Антимонопольный комитет рассмотрит этот вопрос во время очередного заседания 23 ноября, говорится в повестке дня комитета. Холдинг Treeum — украинская онлайн-платформа, на которой реализуются сравнение и продажа финансовых продуктов и поддержка онлайн-площадки по обмену валют. Также на этой платформе есть новости, комментарии и аналитика. Стоит отметить, что Dragon Capital — одна из крупнейших инвесткомпаний, конечным бенефициаром которой является президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала. В то же время он является владельцем медиахолдинга «НВ», куда входят журнал, портал и радио. https://thepage.ua/news/dragon-capital- ... -financeua
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне написав:Медиаимперия Dragon Capital: собственник «НВ» покупает «Минфин» и Finance.ua Компания Dragon Capital хочет приобрести более 50% акций компании, владеющей онлайн-СМИ Finance.ua и Minfin.com.ua. Речь идет о Treeum Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре. Антимонопольный комитет рассмотрит этот вопрос во время очередного заседания 23 ноября, говорится в повестке дня комитета. Холдинг Treeum — украинская онлайн-платформа, на которой реализуются сравнение и продажа финансовых продуктов и поддержка онлайн-площадки по обмену валют. Также на этой платформе есть новости, комментарии и аналитика. Стоит отметить, что Dragon Capital — одна из крупнейших инвесткомпаний, конечным бенефициаром которой является президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала. В то же время он является владельцем медиахолдинга «НВ», куда входят журнал, портал и радио. https://thepage.ua/news/dragon-capital- ... -financeua
Ну все, накриються безплатні форуми, дракони будуть за коментарі грошикі брати, це їх фішка на НВ, платний контент....
"... Надано дозвіл компанії компанії «Dragon Capital Investments Limited» (м. Нікосія, Республіка Кіпр) на придбання акцій компанії «Treeum Holdings Limited» (м. Ларнака, Республіка Кіпр), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії".
"... Надано дозвіл компанії компанії «Dragon Capital Investments Limited» (м. Нікосія, Республіка Кіпр) на придбання акцій компанії «Treeum Holdings Limited» (м. Ларнака, Республіка Кіпр), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії".
Отличная новость. Приличный покупатель купил и разовьёт приличные продукты