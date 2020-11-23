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Медиаимперия Dragon Capital:
собственник «НВ» покупает «Минфин»

Медиаимперия Dragon Capital: собственник «НВ» покупает «Минфин»
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 13:07

Медиаимперия Dragon Capital: собственник «НВ» покупает «Минфин»

Медиаимперия Dragon Capital: собственник «НВ» покупает «Минфин» и Finance.ua
Компания Dragon Capital хочет приобрести более 50% акций компании, владеющей онлайн-СМИ Finance.ua и Minfin.com.ua. Речь идет о Treeum Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре.
Антимонопольный комитет рассмотрит этот вопрос во время очередного заседания 23 ноября, говорится в повестке дня комитета.
Холдинг Treeum — украинская онлайн-платформа, на которой реализуются сравнение и продажа финансовых продуктов и поддержка онлайн-площадки по обмену валют. Также на этой платформе есть новости, комментарии и аналитика.
Стоит отметить, что Dragon Capital — одна из крупнейших инвесткомпаний, конечным бенефициаром которой является президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала. В то же время он является владельцем медиахолдинга «НВ», куда входят журнал, портал и радио. https://thepage.ua/news/dragon-capital- ... -financeua
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 13:38

  Василь-Рівне написав:Медиаимперия Dragon Capital: собственник «НВ» покупает «Минфин» и Finance.ua
Компания Dragon Capital хочет приобрести более 50% акций компании, владеющей онлайн-СМИ Finance.ua и Minfin.com.ua. Речь идет о Treeum Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре.
Антимонопольный комитет рассмотрит этот вопрос во время очередного заседания 23 ноября, говорится в повестке дня комитета.
Холдинг Treeum — украинская онлайн-платформа, на которой реализуются сравнение и продажа финансовых продуктов и поддержка онлайн-площадки по обмену валют. Также на этой платформе есть новости, комментарии и аналитика.
Стоит отметить, что Dragon Capital — одна из крупнейших инвесткомпаний, конечным бенефициаром которой является президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала. В то же время он является владельцем медиахолдинга «НВ», куда входят журнал, портал и радио. https://thepage.ua/news/dragon-capital- ... -financeua


Ну все, накриються безплатні форуми, дракони будуть за коментарі грошикі брати, це їх фішка на НВ, платний контент....
joik
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 13:45

тобто разом із форумами і площадками продають і нас, форумчан? :)
хай доплачують тоді!
:mrgreen:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 14:29

Не спроста тут Милованушку пиарят
А теперь наверно и вГолоса прибавится
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 00:41

Інформація про рішення АМКУ 23.11.2020

https://amcu.gov.ua/news/informaciya-pr ... u-23112020
https://biz.censor.net/news/3232624/dra ... _obnovleno

"... Надано дозвіл компанії компанії «Dragon Capital Investments Limited» (м. Нікосія, Республіка Кіпр) на придбання акцій компанії «Treeum Holdings Limited» (м. Ларнака, Республіка Кіпр), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії".
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 01:10

  Igneus написав:Інформація про рішення АМКУ 23.11.2020

https://amcu.gov.ua/news/informaciya-pr ... u-23112020
https://biz.censor.net/news/3232624/dra ... _obnovleno

"... Надано дозвіл компанії компанії «Dragon Capital Investments Limited» (м. Нікосія, Республіка Кіпр) на придбання акцій компанії «Treeum Holdings Limited» (м. Ларнака, Республіка Кіпр), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії".

Отличная новость. Приличный покупатель купил и разовьёт приличные продукты :)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 08:59

Re: Медиаимперия Dragon Capital: собственник «НВ» покупает «

  joik написав:Ну все, накриються безплатні форуми, дракони будуть за коментарі грошикі брати, це їх фішка на НВ, платний контент....

Так это неплохо даже. Писать старушечий бред за собственное бабло мало кто станет.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 15:12

  fler написав:А нічого, що майже весь великий бізнес,який працює в Україні, зареєстровано на Кіпрі Звичайно, податки в Україні вони не сплачують.
Наприклад, практично усі підприємства вітчизняної металургії належать кіпрській компанії «SCM Holdings Ltd», якою володіє відомий український бізнесмен і політик. Хімічну промисловість повністю монополізовано зареєстрованою за кордоном компанією «Group DF», власником якої є інший, не менш відомий, вітчизняний підприємець. Особливість української «офшоризації» полягає в тому, що усі власники офшорних компаній тісно пов’язані з владою або
навіть займають високі державні посади...

Можно далеко не ходить :)

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил инвестиционной компании Dragon Capital приобрести свыше 50% акций компании Treeum Holdings Limited — собственника изданий Finance.ua и Minfin.com.ua, а также компаний Finline, Bank Online и “Мульти.Юа”. “Предоставлено разрешение компании Dragon Capital Investments Limited (г. Никосия, Кипр) на приобретение акций компании Treeum Holdings Limited (г. Ларнака, Кипр), которое обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании”, — сообщается на сайте АМКУ.


Согласно госреестру, бенефициаром Treeum Holdings Limited указана проживающая под Киевом гражданка России Ксения Вайсман.


http://www.ukrrudprom.com/news/Tomash_Fiala_kupil_dva_internetsayta.html
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 15:23

  greenozon написав:тобто разом із форумами і площадками продають і нас, форумчан? :)
хай доплачують тоді!
:mrgreen:

за крепостных не положено!
Фиале тока перекличку надо сделать, бо мертвых душ, тьху ботов полно
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