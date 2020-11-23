Медиаимперия Dragon Capital: собственник «НВ» покупает «Минфин» и Finance.ua Компания Dragon Capital хочет приобрести более 50% акций компании, владеющей онлайн-СМИ Finance.ua и Minfin.com.ua. Речь идет о Treeum Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре. Антимонопольный комитет рассмотрит этот вопрос во время очередного заседания 23 ноября, говорится в повестке дня комитета. Холдинг Treeum — украинская онлайн-платформа, на которой реализуются сравнение и продажа финансовых продуктов и поддержка онлайн-площадки по обмену валют. Также на этой платформе есть новости, комментарии и аналитика. Стоит отметить, что Dragon Capital — одна из крупнейших инвесткомпаний, конечным бенефициаром которой является президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала. В то же время он является владельцем медиахолдинга «НВ», куда входят журнал, портал и радио. https://thepage.ua/news/dragon-capital- ... -financeua
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне написав:Медиаимперия Dragon Capital: собственник «НВ» покупает «Минфин» и Finance.ua Компания Dragon Capital хочет приобрести более 50% акций компании, владеющей онлайн-СМИ Finance.ua и Minfin.com.ua. Речь идет о Treeum Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре. Антимонопольный комитет рассмотрит этот вопрос во время очередного заседания 23 ноября, говорится в повестке дня комитета. Холдинг Treeum — украинская онлайн-платформа, на которой реализуются сравнение и продажа финансовых продуктов и поддержка онлайн-площадки по обмену валют. Также на этой платформе есть новости, комментарии и аналитика. Стоит отметить, что Dragon Capital — одна из крупнейших инвесткомпаний, конечным бенефициаром которой является президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала. В то же время он является владельцем медиахолдинга «НВ», куда входят журнал, портал и радио. https://thepage.ua/news/dragon-capital- ... -financeua
Ну все, накриються безплатні форуми, дракони будуть за коментарі грошикі брати, це їх фішка на НВ, платний контент....
"... Надано дозвіл компанії компанії «Dragon Capital Investments Limited» (м. Нікосія, Республіка Кіпр) на придбання акцій компанії «Treeum Holdings Limited» (м. Ларнака, Республіка Кіпр), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії".
"... Надано дозвіл компанії компанії «Dragon Capital Investments Limited» (м. Нікосія, Республіка Кіпр) на придбання акцій компанії «Treeum Holdings Limited» (м. Ларнака, Республіка Кіпр), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії".
Отличная новость. Приличный покупатель купил и разовьёт приличные продукты
fler написав:А нічого, що майже весь великий бізнес,який працює в Україні, зареєстровано на Кіпрі Звичайно, податки в Україні вони не сплачують. Наприклад, практично усі підприємства вітчизняної металургії належать кіпрській компанії «SCM Holdings Ltd», якою володіє відомий український бізнесмен і політик. Хімічну промисловість повністю монополізовано зареєстрованою за кордоном компанією «Group DF», власником якої є інший, не менш відомий, вітчизняний підприємець. Особливість української «офшоризації» полягає в тому, що усі власники офшорних компаній тісно пов’язані з владою або навіть займають високі державні посади...
Можно далеко не ходить
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил инвестиционной компании Dragon Capital приобрести свыше 50% акций компании Treeum Holdings Limited — собственника изданий Finance.ua и Minfin.com.ua, а также компаний Finline, Bank Online и “Мульти.Юа”. “Предоставлено разрешение компании Dragon Capital Investments Limited (г. Никосия, Кипр) на приобретение акций компании Treeum Holdings Limited (г. Ларнака, Кипр), которое обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании”, — сообщается на сайте АМКУ.
Согласно госреестру, бенефициаром Treeum Holdings Limited указана проживающая под Киевом гражданка России Ксения Вайсман.