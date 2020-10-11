Близько 9 тис. аптечних закладів зможуть виписувати рецепт саме в електронній формі.
Дивися повний текст У МОЗ планують впровадити електронний рецепт на антибіотики.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 18:28
У МОЗ планують впровадити електронний рецепт на антибіотики
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МОЗ планують впровадити електронний рецепт на антибіотики.
Додано: Пон 23 лис, 2020 18:28
"около 9 тыс. аптечных заведений смогут выписывать рецепт именно в электронной форме" - разве аптечные заведения выписывают рецепты? они вроде как наоборот должны принимать ранее выписанные врачом рецепты. не?
Додано: Пон 23 лис, 2020 20:00
Re: У МОЗ планують впровадити електронний рецепт на антибіот
Видимо, наконец-то станет по-человечески: аптека и продаст и рецепт перед этим выпишет. Врача беспокоить не понадобится.
Додано: Пон 23 лис, 2020 20:24
"до окончания 2021 года, хранить бумажные формы электронных рецептов"
Так а в чем смысл тогда ?
1- дополнительная нагрузка на аптеку:
Получи по электронке, распечатай, подшей в отчёт и жди бригаду проверяющих.
2- Нагрузка врачам: выписать на сайте, прицепить анализы, написать обоснование рецепта .. и ждать бригаду проверяющих ( опять же, куда ж без них)ю
3- нагрузка пациенту: найди аптеку, которая работает с электронными рецептами,иу которой в наличии препарат, и по вменяемым ценам, и поближе к дому ....
Вывод: запасайся кто может и чем может.
Додано: Пон 23 лис, 2020 20:29
я начинаю подозревать что, Министр здравоохранения в купе со всеми причастными, не владеет фундаментальными знаниями, что входит в сферу Врача а что Аптеки
Додано: Пон 23 лис, 2020 23:14
Так, а почему бы не запретить продажу антибиотиков всех без рецепта. Зачем добавление работы там где не нужно.
Додано: Вів 24 лис, 2020 14:00
Juna сделать это именно тогда когда к семейному врачу просто так, без многочасового сидения в очереди с потенциальными распространителями ковида, не попасть?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
Додано: Вів 24 лис, 2020 14:00
Причина банальна.
Антибиотики есть основные препараты лечения последствий в случае "медицинских ошибок".
В то же время качество и доступность антибиотиков нужного формата ограничено.
Неконтролируемое назначение антибиотиков лечащими врачами - часто плачевное.
При чём даже в лечении ковида прописывание антибиотиков для некоторых категорий противопоказано.
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И наоборот по причине Правовой вакханалии восстановление в Правах согласно ст. Конституции №3 - часто проблематично и ставит перед задачей самолечения(или обращения в медицинские учреждения вне влияния чёрной коррупции - часто за пределами Украины, а это неприемлемо для населения) больных.
Т.Е. - ограничивается возможность жизни(лечения) в Украине коррупционным путём - путём ограничения доступа к мед препаратам, завышения их стоимости.
- Так тема этично раскрыта?
Отсюда четвёртый отдел МОЗ - финансируется населением за пределами Украины начиная с Шаритэ и далее.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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