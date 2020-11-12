За підсумками 16-23 листопада інспектори Укртрансбезпеки і Нацполіція перевірили майже 14 тис. транспортних засобів і нарахували 1,6 млн грн плати за перевантаження.
Дивися повний текст Перевантажені фури: до бюджету надійшло 1,6 мільйона штрафів.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 21:37
Перевантажені фури: до бюджету надійшло 1,6 мільйона штрафів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перевантажені фури: до бюджету надійшло 1,6 мільйона штрафів.
Додано: Вів 24 лис, 2020 09:41
10000 евро штрафа самому водиле, включая добавлять процент за каждый километр пройденный с перегрузом ,плюс 15000 штраф компании транспортной которая выпустила авто с перегрузом (если частник он же компания прировнять понятия).
И через месяц проблема решится с перегрузом.
Британскую систему возьмите за основу контроля.
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