Про це повідомляє прес-служба парламенту.
Дивися повний текст Разумков підписав закони про фінансування СOVID-19 фонду та вугільної галузі.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 22:03
Разумков підписав закони про фінансування СOVID-19 фонду...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Разумков підписав закони про фінансування СOVID-19 фонду та вугільної галузі.
Додано: Пон 23 лис, 2020 22:03
Денег нет, но вы держитесь.
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