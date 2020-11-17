В останні роки податкова система України поступово поліпшувалася, але тепер в неї планують внести фундаментальні зміни, повністю відмовившись від податку на прибуток підприємств.
Дивися повний текст МВФ розкритикував податкову політику України.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 14:53
МВФ розкритикував податкову політику України
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Дивися повний текст МВФ розкритикував податкову політику України.
Додано: Вів 24 лис, 2020 14:54
Давно пора отменять коррупционный НДС и ставить налог с оборота. Бюджет выиграет, прокладки и ворьё просто выпадут из игры.
МВФ не прав, там такие же есть продажные "эксперты", как у нас в правительстве.
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