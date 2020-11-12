Про це Аваков заявив в ефірі "Україна 24".
Дивися повний текст Аваков допустив запровадження заборони на міжміське сполучення через COVID-19.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 лис, 2020 12:53
Аваков допустив запровадження заборони на міжміське...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аваков допустив запровадження заборони на міжміське сполучення через COVID-19.
Додано: Чет 26 лис, 2020 12:53
Пригород Киева нужно закрыть, это разгрузит весь транспорт, от метро до маршруток.
А если будут тянуть время, то в итоге закроют все как в марте.
Додано: Чет 26 лис, 2020 12:57
Уже развалили экономику, уже можно закрывать. Точно.
Можно изготовить ядерные ракеты и взорвать самих себя.
Почему статистика по коронавирусу в Украине – ложь
Анатолий Амелин
Краткие выводы:
1. Точность данных по количеству больных становится все хуже. Выздоровевших просто не записывают в категорию "выздоровевшие". Погрешность – более чем в 2 раза (!).
2. Процент положительных результатов тестирования растет. По своему опыту могу сказать, что это связано с тем, что больные сдают более чем 1 тест, а статистика это учитывает как +1 кейс.
3. Это же является причиной роста количества тестирований. По своему опыту, общее количество сданных мной тестов уже приближается к 10. Знаю людей, которые сдают тесты каждую неделю, но поскольку нет централизованной базы, их каждый раз записывают новой строчкой.
Если совсем кратко. Есть ложь, большая ложь – украинская статистика...
К локдауну приготовились?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 26 лис, 2020 13:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 лис, 2020 12:57
Re: Аваков допустив запровадження заборони на міжміське...
Хотів би ще послухати мнєніє баби Мані, прибиральниці по приводу ковіда і які заброни вона планує.
зі. Міжміське сполучення і міністр МВД ... хм ... до чого це все ???
pps. Каюсь, пройшло 5 хвилин і зрозумів до чого це ... ((( вони знову кіздят наші грощі )))
Востаннє редагувалось change_pm в Чет 26 лис, 2020 13:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 лис, 2020 13:01
Додано: Чет 26 лис, 2020 13:18
Re: Аваков допустив запровадження заборони на міжміське...
Абсолютно не согласен, на моей практике и том что я вижу в своем окружении, из семьи из 2-3 человек тестируется однин, если результат положительный и через 2-3 дня заболевает жена/муж/брат, они уже не тестируются потому что и так понимают, что у них за болезнь.
Те 15 тысяч за вчера можно смело умножить на 5
Додано: Чет 26 лис, 2020 13:30
статистика НЕ ведется про выздоровевших вообще!
я не нашел.
если 6к-14к выздоровело, но заразилось 15к и умерло 100-200. Что дальше?
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы.
Додано: Чет 26 лис, 2020 13:50
Re: Аваков допустив запровадження заборони на міжміське...
А если по сути, то:
1. С весны транспортное сообщение не восстановлено.
2. Нет принятых мер с учётом весеннего карантина.
3. Система охороны здоровья не приняла мер к карантину и принятию больных.
4. Нет по определению мощностей лечебных учреждений к лечению(койки, кислород, мед персонал, техническое обеспечение лечебного процесса,...)
........................................................................
Т.Е. не дай бог заболеть - выехать лечиться - зась! - за пилюльками - зась! - за дохтором - зась!
Кто продукты вёз из села ОТ - зась!.......
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 26 лис, 2020 13:52
Бо тепер бабі Мані, щоб приїхати з Гнилопуповки та помити унітаз пану Авакову, та іншім засранцям прийдеться наймати таксі.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 26 лис, 2020 14:07
Авакян не имеет права закрывать транспортное сообщение без оглашения чрезвычайного положения проголосованного зРадой.
|