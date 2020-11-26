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Рожкова пояснила, чому Україна
не отримає грошей МВФ у...

Рожкова пояснила, чому Україна не отримає грошей МВФ у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:09

Рожкова пояснила, чому Україна не отримає грошей МВФ у...

Пропонуємо до обговорення:
Україна не отримає транш МВФ у 2020 році, тому що всі необхідні процедури фізично не можуть бути завершені.

Дивися повний текст Рожкова пояснила, чому Україна не отримає грошей МВФ у 2020 році.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:09

Притихла рожкова)
А как кричала, как кричала))
Вопрос когда получим?
В следующем году, к марту? Или позже?
straponesa
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:57

Не дадут в этом году, так будет в следующем - Украина в геополитических интересах Запада.
ygn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:25

Байден нам печатный станок ФРС передаст :)
Rainbow
 
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