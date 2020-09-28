Більше 1 млн українців отримають фінансову допомогу на порталі та у застосунку Дія.
Дивися повний текст Держдопомогу 8 000 грн отримають ФОПи шести категорій КВЕД.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:46
Держдопомогу 8 000 грн отримають ФОПи шести категорій КВЕД
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держдопомогу 8 000 грн отримають ФОПи шести категорій КВЕД.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:46
Продавці та касири працюють і працювали нам якась виплата буде ніхто нас не жаліє
Додано: П'ят 27 лис, 2020 18:36
Никто ничего не получит,денег нет,да никто и не планировал помочь,но надо же попиариться...
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