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Держдопомогу 8 000 грн отримають
ФОПи шести категорій КВЕД

Держдопомогу 8 000 грн отримають ФОПи шести категорій КВЕД
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:46

Держдопомогу 8 000 грн отримають ФОПи шести категорій КВЕД

Пропонуємо до обговорення:
Більше 1 млн українців отримають фінансову допомогу на порталі та у застосунку Дія.

Дивися повний текст Держдопомогу 8 000 грн отримають ФОПи шести категорій КВЕД.
R2
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Продавці та касири працюють і працювали нам якась виплата буде ніхто нас не жаліє
samojlenkosvitlana06
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 18:36

Никто ничего не получит,денег нет,да никто и не планировал помочь,но надо же попиариться...
Scotch
 
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