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Видатки на Верховну Раду
зростуть на чверть, - проект...

Видатки на Верховну Раду зростуть на чверть, - проект...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:37

Видатки на Верховну Раду зростуть на чверть, - проект...

Пропонуємо до обговорення:
У порівнянні з першим читанням держбюджету видатки збільшено ще на 250 млн гривень

Дивися повний текст Видатки на Верховну Раду зростуть на чверть, - проект бюджету.
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