Вы сами за них проголосовали
#ХужеНеБудет
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 лис, 2020 16:25
Вы сами за них проголосовали
#ХужеНеБудет
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 28 лис, 2020 17:06
Шашлык жарил, говорил же уже.
В отличие от тебя перестал устраивать комфортную жизнь д... своим голосом, взамен на проблемы, которые они создадут для меня.
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Додано: Суб 28 лис, 2020 19:15
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 28 лис, 2020 23:16
Re: Видатки на Верховну Раду зростуть на чверть, - проект...
На самом деле ты просто делегировал свой голосо соседке-пенсионерке или её внуку-студенту которые пошли и выбрали для тебя Верховную Лигу Смеха и Вечерний Квартал министров.
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