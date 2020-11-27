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Amazon винагородить співробітників
різдвяним бонусом в...

Amazon винагородить співробітників різдвяним бонусом в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:41

Amazon винагородить співробітників різдвяним бонусом в...

Пропонуємо до обговорення:
Американський технологічний концерн Amazon надає «передовим» співробітникам одноразову премію на знак вдячності за їх роботу в «пік сезону».

Дивися повний текст Amazon винагородить співробітників різдвяним бонусом в розмірі $300.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:41

такоє шось цей амазон
nighthawk5
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