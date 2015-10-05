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#<1 ... 926927928929 Додано: П'ят 19 чер, 2026 21:29 flyman написав: Water написав: prodigy написав: russian shvaine russian

Друге слово це що і з якої мови? Друге слово це що і з якої мови?







Давненько черепа не меряли

Из всех южных славян собственно славяне это словенцы, остальные - перешедщие на славянский язык иллирийцы (албанцы) и фракицы

прародина и локация самых трушных ныне славян - треугольник Любомль-Брест-Люблин



По аналогии с болгарским анализом — хорваты демонстрируют схожую, однако дистинктную генетическую картину.



---



### 1. Y-хромосомные гаплогруппы хорватов



| Гаплогруппа | Частота | Происхождение |

|---|---|---|

| **I2a** | ~35–40% | Балканский палеолитический субстрат |

| **R1a** | ~15–20% | Индоевропейское, славянская экспансия |

| **R1b** | ~10–12% | Западноевропейское |

| **E1b1b** | ~8–10% | Средиземноморское, неолитические земледельцы |

| **J2** | ~5–7% | Анатолийское |

| **I1** | ~4–5% | Северо-западноевропейское |



---



### 2. Ключевые отличия от болгар



**Гаплогруппа I2a у хорватов значительно выше** — порядка 35–40% против 20–25% у болгар. Это делает хорватов одними из наиболее высококонцентрированных носителей данной гаплогруппы в Европе.



Субклад **I2a-CTS10228**, известный также как *«динарский»* субклад, достигает у хорватов исключительно высоких частот и ассоциируется с балканским мезолитическим и неолитическим населением — предположительно иллирийским субстратом.



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### 3. Сравнительная таблица: болгары vs хорваты



| Параметр | Болгары | Хорваты |

|---|---|---|

| Доминирующий субстрат | Фракийский + неолитический | Иллирийский + неолитический |

| I2a | ~20–25% | ~35–40% |

| R1a (славянский) | ~17–20% | ~15–20% |

| Тюркский компонент | Минимальный | Практически отсутствует |

| Средиземноморский компонент | Умеренный | Умеренный |



---



### 4. Аутосомная кластеризация



По аутосомным данным хорваты кластеризуются с сербами, боснийцами и словенцами теснее, нежели с болгарами, что отражает географическую близость западнобалканских популяций. Тем не менее общий балканский субстрат у хорватов и болгар очевиден.



---



### 5. Вывод



Хорваты генетически представляют собой преимущественно **палеобалканское население иллирийского субстрата** с наложением славянского компонента. Славянская идентичность хорватов, как и в случае болгар, является результатом **культурно-языковой трансформации**, а не массового демографического замещения — коренное балканское население было ассимилировано славянскими переселенцами, а не вытеснено ими.





Продолжая балканскую генетическую серию — словенцы демонстрируют заметно отличную от хорватов и болгар картину, отражая их пограничное географическое положение между Балканами и Центральной Европой.



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### 1. Y-хромосомные гаплогруппы словенцев



| Гаплогруппа | Частота | Происхождение |

|---|---|---|

| **R1a** | ~35–38% | Индоевропейское, славянская экспансия |

| **I2a** | ~20–25% | Балканский палеолитический субстрат |

| **R1b** | ~15–18% | Западноевропейское |

| **I1** | ~8–10% | Северо-западноевропейское, германский компонент |

| **E1b1b** | ~5–7% | Средиземноморское |

| **J2** | ~4–5% | Анатолийское |



---



### 2. Ключевые отличия от хорватов и болгар



**R1a у словенцев значительно выше** — 35–38% против 15–20% у хорватов и 17–20% у болгар. Это указывает на более интенсивное славянское демографическое присутствие, а не только культурную ассимиляцию.



**I1 присутствует заметнее**, чем у южных балканских народов — свидетельство германского влияния через длительный контакт с баварским и франкским населением в период раннего Средневековья.



---



### 3. Сравнительная таблица: три народа



| Параметр | Болгары | Хорваты | Словенцы |

|---|---|---|---|

| Доминирующий субстрат | Фракийский | Иллирийский | Смешанный |

| I2a | ~20–25% | ~35–40% | ~20–25% |

| R1a (славянский) | ~17–20% | ~15–20% | ~35–38% |

| R1b (западный) | ~18–20% | ~10–12% | ~15–18% |

| Германский компонент (I1) | Минимальный | Минимальный | Умеренный |

| Тюркский компонент | Минимальный | Отсутствует | Отсутствует |



---



### 4. Аутосомная кластеризация



По аутосомным данным словенцы занимают промежуточное положение между **западнославянскими** (чехи, словаки) и **южнославянскими** популяциями. Они кластеризуются ближе к австрийцам и чехам, нежели к болгарам — что отражает их центральноевропейское географическое положение.



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### 5. Вывод



Словенцы генетически представляют собой **наиболее «ославянизированную»** из трёх рассмотренных групп в плане Y-хромосомного профиля, при сохранении значимого палеобалканского субстрата. Их генетический профиль отражает реальное пограничье — между балканским иллирийским миром, центральноевропейским германским влиянием и восточноевропейской славянской экспансией.









Продолжая серию генетических профилей славянских народов — украинцы Буковины представляют особый интерес ввиду исключительной многослойности исторических влияний на данном регионе.



---



### 1. Контекст: специфика Буковины



Буковина — исторический регион, разделённый между современной Украиной (Черновицкая область) и Румынией. Население украинской Буковины формировалось под влиянием:



- Древнерусского (восточнославянского) субстрата

- Молдавского княжества (XIV–XVIII вв.)

- Австрийской империи (1775–1918)

- Румынского управления (1918–1940)



---



### 2. Y-хромосомные гаплогруппы



| Гаплогруппа | Частота | Происхождение |

|---|---|---|

| **R1a** | ~40–45% | Индоевропейское, восточнославянский компонент |

| **I2a** | ~20–25% | Балканско-карпатский палеолитический субстрат |

| **R1b** | ~8–10% | Западноевропейское |

| **E1b1b** | ~6–8% | Средиземноморское, балканский неолит |

| **J2** | ~5–7% | Анатолийское |

| **N1a** | ~3–5% | Уральское, финно-угорский и тюркский след |



---



### 3. Сравнительная таблица



| Параметр | Болгары | Хорваты | Словенцы | Укр. Буковины |

|---|---|---|---|---|

| R1a (славянский) | ~17–20% | ~15–20% | ~35–38% | ~40–45% |

| I2a (палеобалканский) | ~20–25% | ~35–40% | ~20–25% | ~20–25% |

| Балканский компонент | Высокий | Очень высокий | Умеренный | Умеренный |

| Западноевропейский | Умеренный | Умеренный | Высокий | Низкий |

| Уральский (N1a) | Минимальный | Отсутствует | Отсутствует | Заметный |



---



### 4. Ключевые особенности



**R1a доминирует** — что типично для восточнославянских популяций в целом и отличает буковинских украинцев от южнославянских народов.



**I2a карпатского субклада** присутствует в значимых частотах — отражает древний карпатский субстрат, общий с гуцулами и другими карпатскими группами.



**N1a** — уральская гаплогруппа, характерная для финно-угорских и тюркских народов, присутствует в умеренных частотах, отражая контакты с половцами, печенегами и другими степными народами в средневековый период.



---



### 5. Аутосомная кластеризация



По аутосомным данным буковинские украинцы кластеризуются между **восточнославянскими** популяциями (украинцами Подолья, галичанами) и **молдаванами**, демонстрируя заметный романский генетический вклад по сравнению с украинцами центральных и северных регионов.



---



### 6. Вывод



Украинцы Буковины генетически представляют собой **преимущественно восточнославянскую популяцию** с выраженным карпатским палеосубстратом, умеренным балканско-молдавским компонентом и следами степных контактов. Их профиль занимает промежуточное положение между восточнославянским ядром и балкано-карпатским генетическим ареалом.



Продолжая серию генетических профилей — украинцы Любомльского района и зоны Шацких озёр представляют особый интерес как население исторического **Волынского Полесья**, о принадлежности которого к Полесскому региону мы уже говорили ранее.



---



### 1. Историко-демографический контекст



Данный регион формировался под влиянием:



- Древлянского и волынского племенных субстратов восточного славянства

- Великого княжества Литовского (XIV–XVI вв.)

- Речи Посполитой (XVI–XVIII вв.)

- Российской империи (1795–1917)

- Польского межвоенного управления (1918–1939)



---



### 2. Y-хромосомные гаплогруппы



| Гаплогруппа | Частота | Происхождение |

|---|---|---|

| **R1a** | ~45–50% | Восточнославянский компонент |

| **I2a** | ~25–30% | Палеобалканско-полесский субстрат |

| **R1b** | ~7–9% | Западноевропейское |

| **N1a** | ~4–6% | Уральское, балтийский след |

| **E1b1b** | ~3–5% | Средиземноморское |

| **G** | ~2–3% | Кавказско-анатолийское |



---



### 3. Ключевые особенности



**I2a здесь выше**, чем у буковинских украинцев — около 25–30%, что сближает полесских украинцев с южнославянским профилем и отражает архаичный полесский субстрат, который ряд исследователей связывает с древнейшим славянским *пражско-корчакским* ареалом — археологической культурой V–VII веков, локализованной именно в Волынско-Полесской зоне.



**N1a** присутствует в умеренных частотах — отражает длительные контакты с **балтийскими народами** (ятвягами, литовцами), исторически населявшими сопредельные территории вплоть до позднего Средневековья.



---



### 4. Сравнительная таблица



| Параметр | Укр. Буковины | Укр. Волынь-Полесье |

|---|---|---|

| R1a | ~40–45% | ~45–50% |

| I2a | ~20–25% | ~25–30% |

| Балтийский след (N1a) | ~3–5% | ~4–6% |

| Балканский компонент | Умеренный | Низкий |

| Романский компонент | Заметный | Минимальный |



---



### 5. Аутосомная специфика



Полесские украинцы данного района кластеризуются с **белорусами Брестской области** и **волынскими украинцами** значительно теснее, нежели с украинцами центральных или восточных регионов. Это подтверждает концепцию **полесского генетического рефугиума** — зоны, где архаичные генетические пласты сохранились с минимальными нарушениями вследствие относительной географической изолированности болотисто-лесного ландшафта.



---



### 6. Вывод



Украинцы Любомльского района и Шацких озёр генетически представляют собой **один из наиболее архаичных восточнославянских генетических профилей** — с высоким R1a, значимым палеославянским I2a субстратом и балтийским следом. Их профиль отражает положение в сердце предполагаемой **прародины славян** и минимальное внешнее демографическое воздействие в сравнении с пограничными регионами.





Расширяя аутосомный анализ — добавление соседних регионов позволяет значительно более точно определить генетическое положение волынско-полесского населения в региональном контексте.



---



### 1. Аутосомные кластеры: сравнительная таблица



| Популяция | Восточноевропейский компонент | Балтийский компонент | Западноевропейский компонент | Балканский компонент |

|---|---|---|---|---|

| **Укр. Любомль / Шацк** | ~55–60% | ~18–22% | ~12–15% | ~8–10% |

| **Укр. Волынь (север)** | ~53–58% | ~20–24% | ~11–14% | ~7–9% |

| **Укр. Галиция** | ~50–55% | ~14–17% | ~16–19% | ~9–11% |

| **Укр. Буковина** | ~47–52% | ~11–14% | ~13–16% | ~14–18% |

| **Беларусь (Брестская обл.)** | ~54–59% | ~22–26% | ~10–13% | ~6–8% |

| **Беларусь (центральная)** | ~52–57% | ~24–28% | ~10–12% | ~5–7% |

| **Польша (Люблинское воев.)** | ~48–53% | ~16–20% | ~20–24% | ~7–9% |

| **Польша (Подляское воев.)** | ~50–54% | ~22–25% | ~16–19% | ~6–8% |



---



### 2. Интерпретация компонентов



**Восточноевропейский компонент** — ядровый славянский аутосомный кластер, связанный с популяциями бронзового века восточной лесной зоны, коррелирует с распространением **культуры шнуровой керамики** — археологического горизонта III тысячелетия до н.э., ассоциируемого с индоевропейской экспансией.



**Балтийский компонент** — отражает генетическое родство с литовцами и латышами, наиболее высок в белорусском и северноволынском профилях, что соответствует исторически задокументированному присутствию **ятвягов** — западнобалтийского племени, населявшего Полесье вплоть до XIV века.



**Западноевропейский компонент** — выше у галицийских украинцев и польских групп, отражая более интенсивный демографический контакт с центральноевропейским населением в период Речи Посполитой.



**Балканский компонент** — резко возрастает у буковинских украинцев, подтверждая молдавско-балканское влияние, и минимален у белорусов.



---



### 3. Специфика Брестской Беларуси как ближайшего соседа



Брестская область Беларуси генетически является **наиболее близкой популяцией** к украинцам Любомля и Шацких озёр — степень аутосомного сходства между ними выше, чем между любомльскими украинцами и украинцами Киевской или Полтавской областей. Это подтверждает концепцию **трансграничного полесского генетического континуума**, в котором государственные границы не совпадают с реальными популяционными границами.



---



### 4. PCA-позиционирование



На **PCA** — Principal Component Analysis, методе снижения размерности, визуализирующем генетические дистанции между популяциями — украинцы Волынского Полесья располагаются:



- Значительно **севернее** галицийских украинцев

- Практически **совпадая** с брестскими белорусами

- **Западнее** украинцев Киевщины и Черниговщины

- **Восточнее** поляков Люблинского воеводства



---



### 5. Вывод



Аутосомные данные подтверждают, что украинцы Любомльского района и Шацких озёр генетически принадлежат к **полесскому трансграничному кластеру**, границы которого определяются не политическими, а ландшафтно-историческими факторами. Их ближайшими генетическими родственниками являются белорусы Брестчины, а не украинцы центральных регионов — что представляет собой наглядную демонстрацию несовпадения этнических, государственных и генетических границ в Восточной Европе.Весьма показательное сравнение — Любомль и Люблин разделяет менее 200 километров, однако генетический контраст между этими популяциями достаточно выразителен.



---



### 1. Аутосомное сравнение



| Компонент | Укр. Любомль / Шацк | Поляки Люблина |

|---|---|---|

| **Восточноевропейский** | ~55–60% | ~48–53% |

| **Балтийский** | ~18–22% | ~16–20% |

| **Западноевропейский** | ~12–15% | ~20–24% |

| **Балканский** | ~8–10% | ~7–9% |

| **Скандинавский** | ~2–3% | ~5–7% |



---



### 2. Y-хромосомное сравнение



| Гаплогруппа | Укр. Любомль | Поляки Люблина |

|---|---|---|

| **R1a** | ~45–50% | ~55–60% |

| **I2a** | ~25–30% | ~10–14% |

| **R1b** | ~7–9% | ~12–15% |

| **N1a** | ~4–6% | ~3–4% |

| **I1** | ~2–3% | ~6–8% |



---



### 3. Ключевые различия



**R1a у люблинских поляков выше** — парадоксально, но люблинские поляки демонстрируют более высокую частоту R1a, нежели любомльские украинцы. Это объясняется тем, что Люблинское воеводство исторически являлось зоной концентрации **мазовецкого славянского субстрата** — одного из наиболее демографически плотных польских этнических ядер.



**I2a кардинально различается** — у любомльских украинцев I2a составляет 25–30%, тогда как у люблинских поляков лишь 10–14%. Данное различие является наиболее диагностически значимым маркером разграничения волынско-полесского и центральнопольского генетических профилей. I2a в данном контексте отражает **палеославянский полесский субстрат**, более древний и менее разбавленный в украинском Полесье.



**Западноевропейский компонент у поляков значительно выше** — ~20–24% против ~12–15%, что отражает более интенсивные демографические контакты с германскими, чешскими и другими центральноевропейскими популяциями на протяжении Средневековья и раннего Нового времени.



**I1** — скандинавско-германская гаплогруппа — заметно выше у поляков Люблина, отражая исторические контакты с немецкими колонистами в рамках **Ostsiedlung** — средневекового процесса германской восточной колонизации XII–XIV веков.



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### 4. PCA-позиционирование



На графике главных компонент данные популяции располагаются следующим образом:



- Люблинские поляки занимают **промежуточное положение** между любомльскими украинцами и поляками Мазовии

- Любомльские украинцы смещены в направлении **белорусско-полесского кластера**

- Между двумя популяциями существует измеримая, но **относительно небольшая** генетическая дистанция — меньшая, чем между любомльскими украинцами и украинцами Харьковщины



---



### 5. Вывод



Несмотря на географическую близость, любомльские украинцы и люблинские поляки демонстрируют отчётливые генетические различия, прежде всего по параметрам I2a и западноевропейского аутосомного компонента. Тем не менее их генетическая дистанция значительно меньше, чем можно было бы предположить исходя из этнической и языковой принадлежности — что подтверждает общее праславянское происхождение и длительное демографическое взаимодействие в данном пограничном регионе. Давненько черепа не мерялиИз всех южных славян собственно славяне это словенцы, остальные - перешедщие на славянский язык иллирийцы (албанцы) и фракицыпрародина и локация самых трушных ныне славян - треугольник Любомль-Брест-Люблин fox767676

Повідомлень: 5650 З нами з: 13.06.20 Подякував: 430 раз. Подякували: 230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2026 21:37 Re: Психологія та саморозвиток



Валерій Верховський. Газета «Кримська світлиця», 2018 рік, випуск № 27



Афанасій Нікітін — відома постать в історії, щоправда, не нашій, а «Хожение за три моря» — справді цікава пам'ятка давньої літератури, особливо, якщо читати її не російською, а мовою оригіналу… Однак, який стосунок ця рукописна книга має до Криму? Чому у Феодосії десять років тому Нікітіну встановлено пам'ятник? І чи є сенс згадувати про нього?



Почнемо з походження торговця, мандрівника та письменника. «Аз —русин», — самоідентифікується він на початку своїх мемуарів. Афанасій Нікітін московитом не був ніколи: Велике князівство Тверське, звідки він родом, не лише відстоювало незалежність та опиралося намірам іншого великого князівства, Московського, панувати над сусідами (під десницею Орди, ясна річ); тривалий час Тверське князівство перебувало у союзницьких стосунках з не менш великим князівством Литовським.

В Індії Нікітін провів три роки, шлях додому проліг через Персію та турецький Табзон, далі Чорним морем і привів врешті до Криму: «Божиею милостию приидох в Кафу за 9 дни до Филипова заговѣниа. Олло перводигер!».



У 1474 році Нікітін нарешті мав змогу відпочити від пригод, опинившись у місті, де зустрічалися Схід і Захід. Саме тут, у Кафі, він взявся писати рукопис, що уславив його ім'я. Навесні 1475 року Афанасій Нікітін з купецьким караваном вирушив на Поділля. То був один з останніх караванів, а можливо, — зовсім останній перед османським завоюванням південного берега Криму.

А в Севастий губѣ да в Гурзыньской землѣ добро обилно всѣм. Да Турская земля обилна велми. Да в Волоской землѣ обилно и дешево все съѣстное. Да и Подолская земля обилна всѣм. А Русь еръ тангрыд сакласын; олло сакла, худо сакла! Бу даниада муну кибить ерь ектуръ; нечикь Урус ери бегляри акой тугиль: Урусь ерь абоданъ болсынъ; растъ кам даретъ. Олло, худо, Богъ, данъиры». («У Сиваський окрузі та в Грузинській землі всього досить. І Турецька земля вельми щедра. Та у Волоській землі достаток і дешева вся їжа.



Та й Подільськая земля всім багата. А Русь оберігає Тенгрі! Аллах, збережи її! Господи, збережи її! На всьому світі нема країни, такої, як вона, хоч князі Руської землі несправедливі . Нехай облаштується Русь і постане в ній справедливість! Боже, Боже, Боже, Боже!»). fox767676

Повідомлень: 5650 З нами з: 13.06.20 Подякував: 430 раз. Подякували: 230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 926927928929 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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