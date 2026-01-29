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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18121181221812318124
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 18:45

  Banderlog написав:
  vt313 написав:
  Banderlog написав:но по факту такої повноти влади яку має зараз зеля не мав жодний презедент.


Да ладно, в чому це виражається? :D

В парламентській більшості. І в відсутності депутатської недоторканості.

В відсутності чи в наявності депутатської недоторканості ?
Чи "какая разніца ?" )

  Banderlog написав:По факту він може протаскувати любе голосування.

Прям любе ?

Щось я цього не помічаю )

Чи це з тією альтернативної реальності, на дні пляшки, де і Трамп був тричі президентом ?
Та Орбан був президентом ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 18:49

  Прохожий написав:"Зеленський дав Лукашенку тиждень, щоб зняти ретранслятори для російських дронів: "Або це зробимо ми"
https://www.pravda.com.ua/news/2026/06/19/8040213/

шо думаете?
таки лукашенко нападьот?

Звичайно нападьот ... вдягне камуфляж, начепить автомата і почне нападати )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 18:51

НПЗ Капотня

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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 19:01

мастер писдил хуле...

"Трамп програв цю війну". Мирна угода між США та Іраном не лишила сумнівів про переможця"
https://epravda.com.ua/svit/ssha-ta-ira ... ki-822832/

много букафф хотя толково все разложено по полочкам с "первоисточниками")
для тех кто "не читатель а писатель" перескажу коротко смысл: аятоллы железные копыта демонтировали и рога подрезали конкретно, теперь трампоний отползает "победителем")
кстати отличный пример для его "хорошего друга владимира пуйла" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 19:16

  Прохожий написав:"Трамп програв цю війну". Мирна угода між США та Іраном не лишила сумнівів про переможця"
https://epravda.com.ua/svit/ssha-ta-ira ... ki-822832/

много букафф хотя толково все разложено по полочкам с "первоисточниками")
для тех кто "не читатель а писатель" перескажу коротко смысл: аятоллы железные копыта демонтировали и рога подрезали конкретно, теперь трампоний отползает "победителем")
кстати отличный пример для его "хорошего друга владимира пуйла" :mrgreen:

Але пуйло не такий, він піде до кінця .... )

У нього - "СВО идёт по плану, чётко по графіку" ...
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 19:39

У США двопартійна група з шести сенаторів подала законопроєкт SABER, який має на меті розширити дозволене використання конфіскованих російських активів. Зокрема, пропонується купувати на них зброю для України. Про це повідомляється на сайті сенатора Тіма Кейна.

"Рішучість і стійкість українців у захисті своєї батьківщини від російських військ заслуговують на високу оцінку, і міжнародна спільнота має й надалі робити все можливе, щоб забезпечити Україну всім необхідним для досягнення успіху на полі бою та відновлення країни. Саме тому я приєднуюся до своїх колег і подаю цей двопартійний законопроєкт, який дозволить використовувати суверенні активи Росії для закупівлі оборонної продукції, необхідної для підтримки України в боротьбі проти Росії", – заявив Кейн.

Законопроєкт SABER покликаний дозволити використовувати заморожені активи Центрального банку РФ не лише на відновлення, гуманітарну допомогу та компенсаційні фонди, а й на закупівлю військового обладнання. Ініціативу підтримали демократи Тім Кейн, Кріс Кунс і Шелдон Вайтхаус, а також республіканці Джон Корнін, Роджер Вікер і Чак Граслі.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 20:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ось і Зезидент більше не білий орел.
https://hromadske.ua/suspilstvo/266184- ... iloho-orla
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 22:18

і?

  Бетон написав:Зображення

Красиво полетела

і?

там про США vs Іран також
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 22:29

  Water написав:Ось і Зезидент більше не білий орел.
https://hromadske.ua/suspilstvo/266184- ... iloho-orla

І шо? :lol: от яка вигода була зеленському від орла?
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 23:52

  Water написав:Ось і Зезидент більше не білий орел.
https://hromadske.ua/suspilstvo/266184- ... iloho-orla

Его Сибига поддержал - отказался сам от командорского креста со звездой "За заслуги перед Польшей"
Орел еще есть у Ющенко.
Такой же крест - у Андрея Дещица и Тарасюка - можно флешмоб устроить.
TUR
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