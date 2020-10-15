Про це повідомляє мережевий інсайдер Джон Проссер на своєму каналі в YouTubе.
Дивися повний текст В Apple вирішили відмовитися від дротів у iPhone - інсайдер (відео).
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Додано: Суб 28 лис, 2020 11:59
В Apple вирішили відмовитися від дротів у iPhone -...
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Дивися повний текст В Apple вирішили відмовитися від дротів у iPhone - інсайдер (відео).
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