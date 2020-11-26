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Головна ялинка столиці обійдеться в 5-7 млн (фото проєкту)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 лис, 2020 08:24
Пропонуємо до обговорення:
Про це у відповідь на інформаційний запит УКРІНФОРМу повідомив організатор новорічних свят та інших культурних заходів в Києві - компанія FolkUkraine.
Дивися повний текст Головна ялинка столиці обійдеться в 5-7 млн (фото проєкту)
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Додано: Нед 29 лис, 2020 08:24
То це ялинку на пам'ятник Б. Хмельницькому надінуть?
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