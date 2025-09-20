valya написав:Також прийшла пропозиція про підключення акції 3% кб на 3 міс. за переказ кредитних 10кгрн на карту іншого банку. Цікавить скільки хто переводить - 10к чи весь КЛ? Гуляти на всі, чи можуть десь вжухати?
Я таким чином у серпні погасив карту іншого банку у розмірі більш 17 000 грн. для залишення у грейсі. В цьому місяці, шоб бути у грейсі привату, ту суму поверну до 25 вересня.
Ой+ написав:valya Думаю, що Ви неправильно зрозуміли пропозицію. 3% кешбеку не від суми переказу, а за подальші покупки і то в межах певного ліміту, орієнтовно 500 привітів. Переказ тільки має запустити кешбек.
Та це понятно. Питання як скористатися "халявою" на місяць? Депо? Так брати по повній
Враховуйте, що є ліміти на переказ 100К та і приймаючий банк може сполошитися залежно від суми. А так і без спецпропозиції можна КЛ поки користуватися і через Дію і через сам сайт привату та і мати не менше (більше) ніж на депо з усіма заморочками з перегонками.
З 1 червня 2025 року відповідно до Меморандуму українських банків про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, граничні ліміти на р2р перекази з карткових рахунків громадян та перекази через реквізити IBAN становитимуть 100 тис грн на місяць. https://privatbank.ua/news/2025/5/30/z- ... kih-bankiv
Переказував більше 30 зараз без проблем.
по п2п? акція на переказ з кредитних то саме на п2п діє)