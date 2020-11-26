Про це у відповідь на інформаційний запит УКРІНФОРМу повідомив організатор новорічних свят та інших культурних заходів в Києві - компанія FolkUkraine.
Дивися повний текст Головна ялинка столиці обійдеться в 5-7 млн (фото проєкту).
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Додано: Нед 29 лис, 2020 08:24
Головна ялинка столиці обійдеться в 5-7 млн (фото проєкту)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Головна ялинка столиці обійдеться в 5-7 млн (фото проєкту).
Додано: Нед 29 лис, 2020 13:47
Re: Головна ялинка столиці обійдеться в 5-7 млн (фото проєкт
Хоч дороги не будуть перекривати через упоротих.
А ви бачили, що на Хрещатику біля ЦУМу вліпили "острівок безпеки"?
Замість того, щоб взагалі прибрати звідти пішохідний перехід, бо є працюючий підземний, так вони ще більше ускладнюють рух транспорту.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Нед 29 лис, 2020 14:50
"В этом году у киевлян будет сразу ТРИ новогодних елки. Главная елка страны – на Софийской площади, главная елка Киева возле Арки дружбы народов и елка на Контрактовой площади"- какие-то упоротые организаторы этого пира во время чумы. Для кого если запрет на посещение общественных мест и перспектива локдауна??? Жажда украсть затьмила все
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