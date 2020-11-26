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Головна ялинка столиці обійдеться
в 5-7 млн (фото проєкту)

Головна ялинка столиці обійдеться в 5-7 млн (фото проєкту)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 08:24

Головна ялинка столиці обійдеться в 5-7 млн (фото проєкту)

Пропонуємо до обговорення:
Про це у відповідь на інформаційний запит УКРІНФОРМу повідомив організатор новорічних свят та інших культурних заходів в Києві - компанія FolkUkraine.

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R2
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То це ялинку на пам'ятник Б. Хмельницькому надінуть?
consulaugur
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 13:47

Re: Головна ялинка столиці обійдеться в 5-7 млн (фото проєкт

Хоч дороги не будуть перекривати через упоротих.
А ви бачили, що на Хрещатику біля ЦУМу вліпили "острівок безпеки"?
Замість того, щоб взагалі прибрати звідти пішохідний перехід, бо є працюючий підземний, так вони ще більше ускладнюють рух транспорту.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 14:50

"В этом году у киевлян будет сразу ТРИ новогодних елки. Главная елка страны – на Софийской площади, главная елка Киева возле Арки дружбы народов и елка на Контрактовой площади"- какие-то упоротые организаторы этого пира во время чумы. Для кого если запрет на посещение общественных мест и перспектива локдауна??? Жажда украсть затьмила все
ruslan42212
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