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Відвідувач залишив ресторану
$3 тис. чайових за келих пива

Відвідувач залишив ресторану $3 тис. чайових за келих пива
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 09:59

Відвідувач залишив ресторану $3 тис. чайових за келих пива

Пропонуємо до обговорення:
На платформі Kickstarter запущена кампанія зі збору коштів, необхідних для випуску портативного ультрафіолетового дезинфектора для мобільних гаджетів.

Дивися повний текст Відвідувач залишив ресторану $3 тис. чайових за келих пива.
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