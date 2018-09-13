На платформі Kickstarter запущена кампанія зі збору коштів, необхідних для випуску портативного ультрафіолетового дезинфектора для мобільних гаджетів.
Дивися повний текст Відвідувач залишив ресторану $3 тис. чайових за келих пива.
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Додано: Нед 29 лис, 2020 09:59
Відвідувач залишив ресторану $3 тис. чайових за келих пива
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Дивися повний текст Відвідувач залишив ресторану $3 тис. чайових за келих пива.
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