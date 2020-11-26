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Гетманцев назвав головні міфи про касові апарати для ФОПів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 29 лис, 2020 17:01
Пропонуємо до обговорення:
Про це в своєму Telegram-каналі заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Дивися повний текст Гетманцев назвав головні міфи про касові апарати для ФОПів
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Додано: Нед 29 лис, 2020 17:02
Про штрафы в милион гривен ничего не пишет, а зря...
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