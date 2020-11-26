RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гетманцев назвав головні міфи
про касові апарати для ФОПів

Гетманцев назвав головні міфи про касові апарати для ФОПів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 17:01

Гетманцев назвав головні міфи про касові апарати для ФОПів

Пропонуємо до обговорення:
Про це в своєму Telegram-каналі заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Дивися повний текст Гетманцев назвав головні міфи про касові апарати для ФОПів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91429
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 17:02

Про штрафы в милион гривен ничего не пишет, а зря...
grig90vic
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38
З нами з: 01.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гетманцев відреагував на ініціативу президента про...
R2 » Сер 25 лис, 2020 21:14
1 155
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 лис, 2020 14:24
sveneld83
Степанов назвав вартість лікування одного хворого на...
R2 » Сер 25 лис, 2020 17:30
6 480
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 лис, 2020 13:47
dimo_0n
Степанов назвав кількість медиків, які звільнилися за...
R2 » Сер 25 лис, 2020 13:15
1 119
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лис, 2020 13:15
MrDime

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.