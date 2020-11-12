Про це повідомила прес-служба компанії.
Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" з 1 грудня повертає в поїзди чай і каву.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 лис, 2020 11:32
"Укрзалізниця" з 1 грудня повертає в поїзди чай і каву
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" з 1 грудня повертає в поїзди чай і каву.
Додано: Пон 30 лис, 2020 11:33
"Укрзализныця" с 1 декабря возвращает в поезда чай и кофе....
...и влажные простыни
|