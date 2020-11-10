Заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів заявила, що падіння економіки за 2020 рік не має бути більше 5%.
Дивися повний текст В ОП заявили, що падіння економіки за 2020 рік не має бути більше 5%.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 11:37
В ОП заявили, що падіння економіки за 2020 рік не має...
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Дивися повний текст В ОП заявили, що падіння економіки за 2020 рік не має бути більше 5%.
Додано: Пон 30 лис, 2020 11:37
...что-то я не понял, так будет рост на 4,7% или падение на 5% ?
Вы там уже или крестик снимите или ....
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