RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ціни помітно зросли: скільки
коштує оренда житла в...

Ціни помітно зросли: скільки коштує оренда житла в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:57

Ціни помітно зросли: скільки коштує оренда житла в...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість довгострокової оренди житла в Києві та Одеса зросла, а у Львові - знизилася.

Дивися повний текст Ціни помітно зросли: скільки коштує оренда житла в Києві, Одесі та Львові (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91443
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:57

Цены выросли а спрос на аренду жилья в Черноморске в этом 2020 году значительно упал. Стоит заглянуть на сайты и увидеть сколько квартир и домов предлагают в продаже в Черноморске, в особенности до лета. пора переходить жителям на аренду жилья на постоянной основе с таким спросом в нелетний период. Риелтор аренды
asasas19851985
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 30.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки коштує оренда житла в Києві (інфографіка)
R2 » Пон 30 лис, 2020 11:55
1 43
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 11:55
asasas19851985
Зняти житло на Новий рік: ціни в Києві, Львові
R2 » Пон 30 лис, 2020 11:49
0 34
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 11:49
asasas19851985
Середні зарплати українців зросли до максимуму від...
R2 » Пон 30 лис, 2020 11:13
0 52
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 11:13
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.