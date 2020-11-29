Вартість довгострокової оренди житла в Києві та Одеса зросла, а у Львові - знизилася.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 11:57
Ціни помітно зросли: скільки коштує оренда житла в...
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Дивися повний текст Ціни помітно зросли: скільки коштує оренда житла в Києві, Одесі та Львові (інфографіка).
Додано: Пон 30 лис, 2020 11:57
Цены выросли а спрос на аренду жилья в Черноморске в этом 2020 году значительно упал. Стоит заглянуть на сайты и увидеть сколько квартир и домов предлагают в продаже в Черноморске, в особенности до лета. пора переходить жителям на аренду жилья на постоянной основе с таким спросом в нелетний период. Риелтор аренды
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