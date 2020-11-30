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Вартість квартир Києва за класами
в листопаді (інфографіка)

Вартість квартир Києва за класами в листопаді (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:18

Вартість квартир Києва за класами в листопаді (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це в своїй аналітиці пише "СтройОбзор".

Дивися повний текст Вартість квартир Києва за класами в листопаді (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:18

Кто бы что не говорил - но цены на жилье всегда растут (как минимум инфляция этому способствует). До моммента пока громко не рухнут. Рухнут и снова плавно поползут вверх. Является ли данный кризис угрозой для строительного рынка - большие сомнения. Желание в таких условиях иметь свое жилье предпочтительнее путешествий и пожить для себя. Или купить тачку с салона, снимая квартиру.
Кому надо - тот купит (статья об этом ). А инвесторам подсказки не нужны. Если нужны - лучше туда не лезть.
RomanM
 
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