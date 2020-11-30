Про це в своїй аналітиці пише "СтройОбзор".
Дивися повний текст Вартість квартир Києва за класами в листопаді (інфографіка).
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Додано: Пон 30 лис, 2020 19:18
Вартість квартир Києва за класами в листопаді (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вартість квартир Києва за класами в листопаді (інфографіка).
Додано: Пон 30 лис, 2020 19:18
Кто бы что не говорил - но цены на жилье всегда растут (как минимум инфляция этому способствует). До моммента пока громко не рухнут. Рухнут и снова плавно поползут вверх. Является ли данный кризис угрозой для строительного рынка - большие сомнения. Желание в таких условиях иметь свое жилье предпочтительнее путешествий и пожить для себя. Или купить тачку с салона, снимая квартиру.
Кому надо - тот купит (
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